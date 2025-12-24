SEGRE

Organitzen un àpat nadalenc a Lleida per a persones sense llar amb sopa de galets, vedella i torrons

Unes 140 persones van assistir aquest dimarts al dinar que impulsa Arrels i que va tenir lloc al Col·legi Maristes Montserrat

Els assistents al dinar que es va celebrar al Col·legi Maristes Montserrat de Lleida.Arrels Sant Ignasi

El Col·legi Maristes Montserrat de Lleida va acollir aquest dimarts el tradicional dinar de Nadal per a persones sense llar en el qual van participar uns 140 comensals, que van gaudir d’un menú festiu que va incloure aperitiu, sopa de galets, vedella cuinada i torrons. 

La iniciativa, possible gràcies a l’organització conjunta de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll), el Col·legi Maristes Montserrat, l’area d’inclusió de l’ajuntament de Lleida, l’Associació Agrupa’t, Fundació Jericó, Sant Joan de Déu-Terres de Lleida i Arrels Sant Ignasi, té com a principal objectiu oferir a les persones en situació d’exclusió social l’oportunitat de gaudir de l’esperit nadalenc, així com donar visibilitat a la vivència de les persones que es troben en situació de carrer en dates tan assenyalades i promoure el compromís social. 

La jornada, que va arrancar amb la preparació del menú i l’adequació de l’espai per part de membres de la Fecoll i l’equip tècnic de Arrels Sant Ignasi, va incloure també diverses activitats com una batucada i un karaoke a càrrec de Sant Joan de Déu. “És essencial oferir aquest tipus de celebracions a persones que viuen aquestes dates en solitud, aquest dinar reflecteix l’esperit nadalenc i la col·laboració entre diferents entitats de la ciutat”, va explicar Rosa Majoral, directora de Arrels Sant Ignasi.

