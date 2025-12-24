Organitzen un àpat nadalenc a Lleida per a persones sense llar amb sopa de galets, vedella i torrons
Unes 140 persones van assistir aquest dimarts al dinar que impulsa Arrels i que va tenir lloc al Col·legi Maristes Montserrat
El Col·legi Maristes Montserrat de Lleida va acollir aquest dimarts el tradicional dinar de Nadal per a persones sense llar en el qual van participar uns 140 comensals, que van gaudir d’un menú festiu que va incloure aperitiu, sopa de galets, vedella cuinada i torrons.
La iniciativa, possible gràcies a l’organització conjunta de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll), el Col·legi Maristes Montserrat, l’area d’inclusió de l’ajuntament de Lleida, l’Associació Agrupa’t, Fundació Jericó, Sant Joan de Déu-Terres de Lleida i Arrels Sant Ignasi, té com a principal objectiu oferir a les persones en situació d’exclusió social l’oportunitat de gaudir de l’esperit nadalenc, així com donar visibilitat a la vivència de les persones que es troben en situació de carrer en dates tan assenyalades i promoure el compromís social.
La jornada, que va arrancar amb la preparació del menú i l’adequació de l’espai per part de membres de la Fecoll i l’equip tècnic de Arrels Sant Ignasi, va incloure també diverses activitats com una batucada i un karaoke a càrrec de Sant Joan de Déu. “És essencial oferir aquest tipus de celebracions a persones que viuen aquestes dates en solitud, aquest dinar reflecteix l’esperit nadalenc i la col·laboració entre diferents entitats de la ciutat”, va explicar Rosa Majoral, directora de Arrels Sant Ignasi.