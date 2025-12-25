TURISME
Presentant Lleida al món: la nova campanya de promoció de la ciutat
La Paeria presenta la nova campanya de promoció de la ciutat en la 18a recepció dels seus ambaixadors. S’incorporen 11 lleidatans que viuen a l’estranger i ja en sumen un total de 630
De Lleida al món és el nou programa de promoció de la ciutat que va presentar ahir Turisme de Lleida, en el marc de la 18a recepció dels ambaixadors i ambaixadores de la capital. Actualment, són 630 els lleidatans que viuen a l’estranger i que la Paeria reconeix amb aquest títol, amb l’objectiu de promocionar els valors de la ciutat per tot el món. L’acte es va celebrar a l’emblemàtic edifici del Casino i va donar la benvinguda a onze noves incorporacions.
Entre ells es troba Guillem Atienza, que viu a Londres des de fa sis anys i treballa en el sector cinematogràfic, concretament, en el departament d’attrezzo per a pel·lícules i sèries de televisió. “T’ho creguis o no, som uns quants els lleidatans que treballem en aquest sector a Londres i sempre intentem colar algun easter egg (una referència amagada, en anglès) de Lleida a les decoracions de les escenes”, va confessar el jove, “com la flor de lis, que és emblema de la nostra ciutat”. Atienza, que s’estrena aquest any com a ambaixador, va assegurar que “crec que és genial escampar i promocionar el nostre territori arreu del món”.
Per la seua part, Ares Gratal es va formar com a música al Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida i ja fa 17 anys que viu a l’estranger, ara a Berlín. “Em satisfà que m’hagin nomenat ambaixadora, especialment perquè fa temps que imparteixo classes de català a alumnes alemanys amb el meu accent lleidatà” explica, entre rialles.
Aquests nous representants es van trobar amb ambaixadors ja veterans, com Ares Navarro, que ostenta la distinció des de fa 12 anys. Navarro viu ara a Hong Kong i és responsable d’exposicions itinerants al museu M+, un equipament que exhibeix art contemporani. “El més interessant de la iniciativa és poder conèixer lleidatans que viuen en altres països, i és que il·lusiona trobar-se gent de Lleida quan estàs a l’estranger”, va afirmar.
Paral·lelament, la directora de Lleida Turisme, Mònica Terrado, va presentar la campanya que, amb una imatge renovada, vol sumar persones de tot el món que arriben a la ciutat, com els estudiants d’Erasmus que es matriculen a la UdL. L’alcalde, Fàlix Larrosa, va destacar que la capital del Segrià “és una ciutat d’acollida que busca avançar en equitat per oferir oportunitats, també als qui més les necessiten”.