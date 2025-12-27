SEGURETAT VIÀRIA
Catalunya és la segona Comunitat amb més trams de carretera perillosos per accidents amb senglars
El 2024 hi va haver més de 36.000 accidents de trànsit provocats per fauna silvestre a Espanya
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha elaborat un llistat dels trams de carretera d'Espanya amb més accidents provocats per fauna silvestre. L'any 2024 n'hi va haver més de 36.000, suposant un de cada tres accidents en vies interurbanes. Aquest tipus de sinistre va deixar l'any passat vuit persones mortes i 549 de ferides, i en el 75% dels casos hi estaven involucrats porcs senglars i cabirols.
La llista l'encapçala Castella i Lleó amb 37 trams, seguit de Catalunya amb 26, on la fauna silvestre causa 16 accidents de trànsit diàris de mitjana, és a dir, uns 5.500 a l'any. En tercer lloc s'hi troba l'Aragó, amb 19 punts perillosos.
A Lleida, aquests trams són a l’A-22 (del quilòmetre 6,4 al 8,1); l’N-240 (del 75,8 al 76,8); l’N-260 (del 222,2 al 223,2 al 224,9; i del 304,2 al 305,9).
Pel que fa a la resta de províncies, a Barcelona se situen a l’AP-7 (entre els quilòmetres 173,6 i 175,5), B-24 (entre el km. 8,4 i el 10,2) i l’N-340 (entre 1.230 i 1.231); a Girona, a l’N-2 (entre el 737,2 i 738,7 i el 764,8 i el 766) i l’N-260 en vuit trams; i a Tarragona es concentren a l’N-240 (entre el punt quilomètric 2,7 i el 3,7; entre el 15,7 i el 18,1; i del 23 al 24,5).
La DGT promou l'aplicació de mesures com la construcció de passos de fauna i de les tanques dels marges d'autovies i autopistes, alhora de vetllar-ne pel manteniment, tot plegat per a facilitar la percepció anticipada dels conductors de la possible presència o irrupció d'animals.