TRÀMITS
Llarga espera per una prestació: Més de 2.300 lleidatans, pendents d’una ajuda o servei per dependència
Gairebé 21 mesos per al reconeixement de discapacitat al Solsonès
La llista d’espera per accedir al reconeixement de la discapacitat i als ajuts de la llei de Dependència continua sent elevada. Segons una resposta parlamentària del departament de Drets Socials, a la província de Lleida hi ha un total de 2.332 persones que esperen que se’ls elabori un Programa Individual d’Atenció (PIA), que fixa la prestació o servei a què tenen dret en funció del grau de dependència que tenen. Una xifra que s’ha reduït respecte a la del 2024, amb 2.817 en espera i el 2023, amb 3.102.
Les dades publicades per la conselleria indiquen que el temps mitjà per poder comptar amb aquest tràmit se situa a les comarques lleidatanes en els 94 dies.
Quant al reconeixement del grau de discapacitat, el temps d’espera pot variar molt segons la zona de residència. En la mateixa resposta, el departament de Drets Socials assenyala que el Solsonès registra la tercera mitjana més alta d’espera, que se situa en els 622 dies (gairebé 21 mesos).
En canvi, l’Alta Ribagorça compta amb un temps mitjà d’espera de 114, el més baix de Catalunya, seguit del Pallars Sobirà, amb 170 dies.
A la Segarra cal esperar de mitjana 564 dies per al reconeixement de la discapacitat i al Segrià, 478 dies.
D’altra banda, per a la revisió del grau de discapacitat, el Sobirà és la comarca catalana amb una espera més alta, de 884 dies (més de dos anys) mentre que a l’Alt Urgell es registra la més baixa, amb 54 dies de mitjana.
Com va publicar SEGRE a començaments de desembre, Drets Socials apuntava que des de la pandèmia l’entrada de peticions per al reconeixement o revisió del grau de discapacitat s’ha incrementat més del trenta per cent i també admetia dificultats per cobrir vacants als equips de valoració.
Els lleidatans que tenen reconeguda algun tipus de discapacitat han augmentat un 7,6% en dos anys, amb 38.373 el 2024.