Especialistes alerten que augmenta el risc d’infecció pel VPH en els homes majors de 45 anys
La Fundació Puigvert adverteix que generacions no vacunades s’exposen més al VPH per canvis en la conducta sexual
Especialistes en Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) han llançat una advertència sobre el repunt significatiu en els diagnòstics del virus del papil·loma humà (VPH) i les lesions associades, especialment entre homes que superen els 45 anys. Aquesta tendència és particularment notable en el grup d'edat de 60 a 70 anys. Segons una nota informativa de la Fundació Puigvert, aquestes persones pertanyen a generacions que no van rebre la protecció de la vacunació sistemàtica contra el VPH i, alhora, han experimentat un canvi en els seus patrons de conducta sexual, amb un “augment exponencial de contactes i relacions esporàdiques després d’un divorci o la fi d’una relació llarga”. Les patologies més comunes vinculades al VPH inclouen les berrugues genitals i diversos tipus de càncer, com el de coll d'úter en dones, així com el càncer anal, de penis o de cap i coll.
El doctor Álvaro Vives, cap de la Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual de la Fundació Puigvert, ha subratllat que “cada cop és més freqüent, després de trencar una relació llarga, mantenir múltiples contactes sexuals, participar en parelles obertes, utilitzar aplicacions per conèixer gent o freqüentar llocs d’intercanvi”, tal com recull l'hospital. El doctor Vives ha volgut aclarir que la transmissió del VPH no és més elevada entre homes homosexuals, afirmant categòricament: “L’orientació sexual no constitueix un grup de risc; les pràctiques sexuals amb nombrosos contactes, sí”.
Vacunació i generacions protegides
La vacunació contra el VPH es va incorporar al calendari oficial l'any 2008 per a les nenes d’entre 9 i 14 anys, atès que aquest virus és el responsable del 99,9% dels casos de càncer de coll d’úter. No obstant això, els nois també poden transmetre i infectar-se amb el VPH, desenvolupant càncers com el d’anus, penis i orofaringe, a més de berrugues genitals no canceroses. Per aquesta raó, des del curs escolar 2022-2023, la vacunació sistemàtica s'ha estès als nens d’entre 11 i 12 anys (6è de primària).
A més, s'ha implementat una campanya de repesca amb una dosi única, dirigida a tots els nois de fins a 18 anys (nascuts a partir del 2007) i a les noies de fins a 24 anys (nascudes a partir del 2001). Aquestes mesures han estat crucials per a la protecció de les generacions més joves, en les quals ja s'observa una disminució tant de la infecció com de les lesions associades al VPH.
Grups de risc i asimptomàtics
També existeix la possibilitat de vacunar-se per a aquelles persones que formen part de grups de risc fins als 45 anys, seguint les directrius de les autoritats sanitàries. Aquests grups inclouen individus amb certes condicions mèdiques o exposicions que augmenten la probabilitat de contraure la infecció o de desenvolupar patologies relacionades amb el VPH. Cal destacar que la infecció pel VPH és asimptomàtica en el 80% dels casos, i la malaltia pot manifestar-se entre 4 i 6 anys després de la infecció inicial.
Prevenció i educació sexual
Més enllà de la vacunació, els especialistes insisteixen que l'educació sexual representa la forma de prevenció més segura. Advocan per conscienciar la població que l’ús del preservatiu és la barrera més consistent contra les infeccions de transmissió sexual, incloent-hi aquelles que es poden contraure mitjançant pràctiques de sexe oral.
El doctor Vives ha emfatitzat que “l’educació sexual a les escoles i instituts és fonamental i no pot quedar-se només a ensenyar com es col·loca un preservatiu, ha d’anar més enllà i s’ha de donar a conèixer quines infeccions es poden transmetre quan s’és una persona sexualment activa i a on poden acudir per fer qualsevol mena de consulta o revisió. S’ha d’educar en positiu, sense estigmatitzar”, ha conclòs.