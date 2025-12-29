Una mare impulsa trobades setmanals per compartir la criança
El seu objectiu és oferir un espai de trobada per parlar obertament de com se senten, intercanviar recursos i construir xarxa amb altres famílies
Maria Ribera Gibal, una mare jove, ha posat en marxa a Tàrrega la iniciativa Fem Tribu Ponent per acompanyar les famílies amb nadons en els primers mesos de criança i evitar que se sentin soles. El projecte naix del buit de propostes que ha detectat al territori per a criatures de 0 a 3 anys i busca generar suport mutu entre famílies.
Explica que la idea sorgeix de la sensació de falta d’espais on compartir dubtes, pors i alegries del dia a dia amb el nadó. El seu objectiu és oferir un espai de trobada per parlar obertament de com se senten, intercanviar recursos i construir xarxa amb altres famílies que estan vivint el mateix moment vital per “sentir-nos acompanyades”.
A partir del 13 de gener, cada dimarts al matí s’habilitarà un espai de trobada al Casal Cívic de Tàrrega. Les sessions seran d’aforament reduït. Així mateix, el diumenge 18 de gener, a les 11.30 hores, ha convocat una primera gran trobada oberta a totes les famílies que hi estiguin interessades.