NADAL
Furor per ‘La Factoria dels Reixos’
Venudes el 90% de les 12.900 entrades de l’espectacle a la Llotja, que comença divendres. Dotze carrosses i més d’un centenar de persones en la desfilada de la cavalcada del dia 5 a Lleida
Lleida es prepara per rebre la visita dels Reis Mags amb una nova edició de La Factoria dels Reixos, del divendres 2 de gener fins al diumenge 4, que com a novetat guanya l’espai de la plaça de la Llotja amb una portalada i uns personatges que donaran la benvinguda als espectadors i els acompanyaran en l’accés a l’edifici. En l’espectacle nadalenc participaran un centenar de persones entre actors i actrius de cinc companyies: Lo Somriure Solidari, Zum Zum, Xip Xap, Tandor & Paxton i Inhabitants. La presentació anirà a càrrec de Jesús Agelet i Begonya Ferrer.
Es faran 13 sessions (de 50) en total, que s’interpretaran també en llengua de signes i que comptaran amb música en directe, amb 12.900 localitats, de les quals ja s’han venut prop del 90%.
Així ho van explicar ahir Ramon Molins i Antoni Tolmos, director artístic i director musical de La Factoria dels Reixos, respectivament, i Maica Artero, cap de servei d’Arts en Viu de la Paeria.
Van estar acompanyats per l’alcalde, Fèlix Larrosa; la tinenta d’alcalde Cristina Morón i representants dels patrocinadors. D’altra banda, la cavalcada del 5 de gener tornarà al recorregut habitual, pel costat dels nombres imparells de la rambla Ferran, i incorporarà un espai tranquil.
L’itinerari, de més de dos quilòmetres, comptarà amb la participació de més d’un centenar d’artistes, 60 nens i nenes de la ciutat escollits en un sorteig, els Armats de Sang i els Castellers de Lleida, a part de personal de seguretat, Protecció Civil, serveis sanitaris i cossos policials. En total hi haurà 12 carrosses i es repartiran dos tones de caramels.
La cavalcada s’iniciarà a les 17.00 hores a la plaça de l’Estació amb un espectacle d’animació i Ses Majestats d’Orient arribaran a les 17.35 hores, per començar la desfilada a les 18.00 hores fins a arribar a la Paeria cap a les 20.00 hores.
Per millorar l’accessibilitat s’incorpora un espai tranquil pensat per als nens i nenes que pateixen trastorns de l’espectre autista, que se situarà a la porta per on sortiran els Reis Mags de l’estació de tren. També hi haurà espais accessibles.
A més, continua la ruta del Gran Camarlenc pels barris per recollir les cartes dels més petits.