Vaper i alcohol: el govern espanyol prepara normatives per restringir el seu consum i blindar la sanitat pública
Noves lleis busquen la universalitat del SNS, blindar la gestió pública i limitar el tabac, vapejadors i alcohol, especialment entre adolescents.
L’any 2026 es perfila com un període decisiu per a la sanitat espanyola, amb el govern espanyol impulsant una sèrie d’iniciatives legislatives que busquen una profunda transformació del Sistema Nacional de Salut (SNS). Aquestes propostes, algunes ja en tràmit parlamentari i altres a punt d’iniciar el seu recorregut, inclouen des de la recuperació de la universalitat sanitària fins noves i estrictes restriccions per al consum de tabac, vaper i alcohol, especialment entre la població més jove.
Entre els pilars d’aquesta ambiciosa agenda es troba la restitució de la universalitat del SNS, un dret fonamental que va patir retallades el 2012. Així mateix, es treballa en una normativa per protegir la gestió pública dels serveis sanitaris, buscant frenar la privatització, una preocupació que es va accentuar després del recent escàndol de l’Hospital de Torrejón a Madrid, evidenciant les mancances dels models de gestió concertada.
La prevenció del consum de substàncies nocives també ocupa un lloc central, amb lleis específiques dissenyades per reduir dràsticament l’ús de tabac i alcohol, particularment entre els adolescents. A això se suma una reorientació de la política farmacèutica, orientada a millorar l’accés a medicaments essencials i disminuir la dependència de mercats externs.
Recuperació de la universalitat sanitària
La Comissió de Sanitat del Congrés està debatent, amb caràcter d’urgència i plena competència legislativa, la llei d’universalitat que va ser presentada a la Cambra el maig de 2024. Des de la seua arribada, el projecte ha experimentat 57 ampliacions del termini d’esmenes, la qual cosa subratlla la complexitat del procés parlamentari. El propòsit fonamental d’aquesta legislació és restablir el dret a l’assistència sanitària per a tots els migrants que resideixin a Espanya, sense importar el seu estatus administratiu.
A més, busca assegurar la cobertura per als espanyols que viuen a l’estranger i per als estrangers que s’uneixin per reagrupament familiar, grups que van quedar desemparats després de les reformes de 2012. En paral·lel, el Ministeri va finalitzar l’octubre de 2024 la consulta pública d’un reial decret destinat a suprimir les barreres administratives que encara obstaculitzen l’accés al sistema sanitari per a certs col·lectius, especialment la població migrant. Aquesta iniciativa respon a les reiterades denúncies d’organitzacions socials sobre les traves burocràtiques que impedeixen l’accés efectiu a la salut.
Blindatge de la gestió pública del SNS
El projecte de llei d’equitat i cohesió del SNS, aprovat pel govern espanyol el juny de 2024, es troba actualment en fase d’esmenes, acumulant prop de 60 pròrrogues en el seu termini. Aquesta legislació aspira a salvaguardar la gestió pública dels serveis sanitaris davant la privatització i a erradicar els copagaments encara vigents en certes prestacions. Entre els copagaments que s’eliminarien figuren els del transport sanitari no urgent i els productes ortoprotètics, el que suposaria un alleujament significatiu per a persones grans i pacients crònics amb necessitats de desplaçament habituals. En una etapa més preliminar, es troba la llei de gestió pública i d’integritat del SNS, amb la qual el Ministeri busca restringir de forma contundent l’abast dels concerts sanitaris. Aquesta normativa persegueix la derogació de la Llei 15/1997, que en el seu dia va facilitar l’entrada de grans grups privats en l’administració de centres públics. L’Executiu té previst presentar aquest projecte al Consell de Ministres el gener de 2026, una decisió accelerada per l’escàndol de l’Hospital de Torrejón.
Ofensiva contra el tabac i els vaporejadors
La modificació de la llei antitabac vigent va superar la seua primera lectura el setembre de 2024 i, en aquest 2025, es troba recollint els informes obligatoris d’entitats com el Consell d’Estat i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Si s’aprova, aquesta legislació equipararà els vapejadors al tabac tradicional en tots els seus aspectes, imposant les mateixes limitacions en publicitat, venda i consum.
Aquesta acció respon al preocupant augment de l’ús de cigarros electrònics entre els adolescents, un fenomen que ha crescut exponencialment en els últims anys. La llei expandirà notablement els espais lliures de fum a Espanya, incloent terrasses d’hostaleria, parades de transport públic, recintes universitaris, platges, zones de joc infantils i entrades a edificis públics. Aquesta ampliació de les àrees sense fum té per objectiu primordial protegir de menors i no fumadors de l’exposició al fum ambiental.
Restriccions al consum d’alcohol
Des del març de 2024, la Comissió de Sanitat està debatent una llei enfocada en contenir el consum d’alcohol entre menors, encara que sense la celeritat d’altres propostes. La iniciativa del Ministeri transcendeix la ja existent prohibició de venda, per vetar directament el consum d’alcohol per part dels menors.
La normativa impedirà beure en espais freqüentats principalment per nens i joves, tals com parcs, instal·lacions esportives o àrees d’esbarjo. Així mateix, prohibirà la publicitat i el patrocini de begudes alcohòliques en la via pública a menys de 150 metres de centres educatius, sanitaris, sociosanitaris, parcs o llocs de lleure infantil.
Revolució en la política farmacèutica
El desembre de 2024, el Ministeri va posar en marxa l’Estratègia de la Indústria Farmacèutica 2024-2028, que promou la inversió en I+D, garanteix l’autonomia estratègica per eludir dependències externes i fomenta l’ús de medicaments genèrics i biosimilars. La pedra angular d’aquesta política és la nova llei del medicament, que optimitzarà l’accés a través d’un sistema actualitzat de fixació de preus, l’impuls a genèrics i biosimilars, i mesures noves com la prescripció per infermers i fisioterapeutes, la recepta per principi actiu o la substitució farmacèutica a les farmàcies. Simultàniament, el Ministeri està ultimant el reial decret d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries, que escurçarà a menys de 180 dies el període entre l’aprovació europea d’un fàrmac i la decisió d’Espanya sobre el seu preu i finançament públic. Aquesta iniciativa busca agilitzar l’accés de pacients a teràpies innovadores, sobretot en casos de malalties greus.
Reforma de l’estatut marc i conflicte mèdic
La revisió de l’estatut marc progressa, superant desacords previs amb els sindicats del sector. En aquest 2025, tant el Ministeri com les principals organitzacions sindicals preveuen un acord imminent que modernitzarà les condicions laborals del personal sanitari. No obstant, els sindicats mèdics es mantenen al marge, anticipant un inici de 2026 amb mobilitzacions per exigir una regulació específica per a la seua professió, en estimar que les seues particularitats no estan adequadament contemplades a l’estatut general.
Entre els projectes ja aprovats i pendents d’implementació es troba l’Agència Espanyola de Salut Pública (Aesap), que actualment està seleccionant la seua seu. Aquest organisme s’encarregarà de centralitzar la vigilància epidemiològica i la prevenció, així com la resposta davant d’emergències sanitàries, aplicant les valuoses lliçons extretes de la pandèmia de COVID-19.