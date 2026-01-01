Una família de Mollerussa elabora un pessebre amb més de 300 figures
L'autora conserva figures des de fa uns 22 anys
Elisabet Ciscar i la seua família han aixecat aquestes festes un pessebre monumental que supera les 300 figures i ocupa més de 20 metres quadrats al seu domicili de Mollerussa. L’autora explica que el muntatge ha anat creixent amb els anys: va començar amb un pessebre petit en una sala, el va ampliar després a l’entrada i, a mesura que va trobar idees a internet, va incorporar diferents nivells i una escenografia cada vegada més extensa.
El conjunt s’estructura al voltant del Naixement, l’escena principal i també la més especial per a Ciscar, ja que conserva aquestes figures des de fa uns 22 anys. El pessebre inclou l’Anunciació, la fugida a Egipte i el pas dels Reis, al costat de diferents ambients que completen el recorregut. Un dels trets més cridaners són les construccions, elaborades amb porexpan tallat i treballat a mà per aixecar cases i elements arquitectònics.
Ciscar afegeix miniatures, algunes d’adquirides i altres de fetes per ella mateixa, com petites cistelles i detalls decoratius, que ajuden a donar vida a les escenes. El muntatge incorpora una part dedicada als oficis, amb representacions com el ferrer o les filateres, entre d’altres. Per a l’autora, és una manera d’unir tradició i artesania a partir de la seua afició per les miniatures.