TRADICIONS
Tants nassos com dies té l’any
Desfilada de l’Home i la Dona dels Nassos per l’Eix Comercial de Lleida per repartir somriures i caramels entre petits i adults. El personatge es passeja per Agramunt per acomiadar el 2025
Per acomiadar l’any, l’Home dels Nassos va tornar a passejar-se per algunes localitats lleidatanes. A Lleida ciutat, ho va fer acompanyat per la Dona dels Nassos i ambdós van recórrer l’Eix Comercial acompanyats per les autoritats i amb música de gralles i tabals al costat dels portadors dels cavallets del Patronat del Corpus de Lleida. Aquests curiosos personatges van repartir somriures, caramels i altres sorpreses entre adults i nens. Una tradició recuperada pel Grup Cultural Garrigues amb la col·laboració del Patronat del Corpus de Lleida el 2016 després de més de 25 anys. La Dona dels Nassos es va crear el 2021 per impulsar la igualtat. La llegenda diu que tenen tants nassos com dies té l’any i el dia 31 de desembre només apareixen amb un.
A Agramunt, l’Home dels Nassos també es va deixar veure dimecres coincidint amb el mercat setmanal. El tradicional personatge va participar en una cercavila pel centre històric acompanyat pels Tabalers de la colla de Diables l’Espetec i dels capgrossos artistes. L’Home dels Nassos surt cada 31 de desembre a la capital del Sió des de fa 14 anys quan els més petits el van construir en forma de capgròs en el marc de l’ActiNadal. De fet, són els mateixos nens i nenes que treuen a passejar l’Home dels Nassos, que té mans lliures per poder saludar.
L’últim dia de l’any és quan l’Home dels Nassos surt al carrer i es deixa veure. És tradició que els més petits busquin aquesta figura, que alguns imaginen amb 365 nassos. La veritat, tanmateix, és que l’Home dels Nassos és un home vell, tan vell com l’any que s’acaba, i que en algunes ocasions es fa acompanyar d’una màscara de nadó, que simbolitza l’any nou que ja arriba. La tradició també es va portar a terme dimecres en altres localitats com les Borges Blanques, on va tenir l’acompanyament musical dels grallers del Grup Vivall, Mollerussa i Guissona.
Gran Camarlenc
D’altra banda, dins de les activitats nadalenques, va continuar la ruta del Gran Camarlenc pels barris de Lleida. Avui divendres està previst que el patge reial visiti Democràcia-Remolins (11.00 h), Partida Caparrella (16 h), Torres de Sanui (17 h), Montcada (18 h) i Zona Alta (19 h).
Mentrestant, Bagergue es prepara per viure una de les cites més esperades de l’any. Demà el poble rebrà la visita del patge reial, encarregat de recollir les cartes dels nens i nenes als Reis Mags, amb un acte a les 18.00 hores a l’església de Sant Fèlix.