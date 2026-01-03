Veneçuela registra una sèrie de bombardejos i acusa EEUU d'una "gravíssima agressió militar"
El govern espanyol afirma que les explosions a Caracas són per un atac aeri
Diverses explosions han colpejat aquesta matinada de dissabte la capital de Veneçuela, Caracas, i altres punts del pais com els estats de Miranda, Aragua i La Guaira. Entre les zones atacades s'hi troben dos bases militars importants, com La Carlota. Diversos aparells aeris han sobrevolat la ciutat i s'hi ha observat un fort incendi després de les explosions. Caracas s'ha quedat sense llum.
En un comunicat, el govern de Nicolás Maduro "rebutja, repudia i denuncia" una "molt greu agressió militar" que té com objectiu "apoderar-se dels seus recursos estratègics". Tot plegat arriba després de quatre mesos de tensió creixent amb els Estats Units, on cal recordar que Donald Trump ha ordenat el desplegament naval de vaixells de combat a les costes de Veneçuela, incautant petrolers que partien dels seus ports i amenaçant obertament amb atacar territori veneçolà.
El govern espanyol ha afirmat que les explosions d'aquesta matinada a diversos punts de Veneçuela són per un atac aeri. Fonts de l'executiu remarquen que encara estan recopilant informació després que s'hagi produït diverses detonacions a Caracas i altres ciutats veneçolanes. El ministre d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, s'ha posat en contacte amb l'ambaixador d'Espanya a Veneçuela, que li ha garantit que tot el personal està sa i estalvi. El govern presidit per Nicolás Maduro ha atribuït als Estats Units l'atac i ha avisat que és "una gravíssima agressió militar".
Qui també s'ha referit a les explosions és el president de Colòmbia, Gustavo Petro, que ha assegurat que s'està "bombardejant amb míssils" Caracas. Petro ha reclamat que es convoqui immediatament el Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
Prop de les 2 de la matinada, hora veneçolana, s'han produït diverses explosions a la capital de Veneçuela, Caracas, i en altres ciutats del país. Les detonacions s'han produït després de setmanes de tensions entre el país presidit per Nicolás Maduro i els Estats Units.