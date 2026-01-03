Els EUA bombardegen Veneçuela i capturen Maduro
Trump confirma un atac "a gran escala"
El president veneçolà ha estat declarat "sota arrest" i serà jutjat en territori nord-americà
El president nord-americà, Donald Trump, va confirmar aquest dissabte que els Estats Units han dut a terme "amb èxit un atac a gran escala contra Veneçuela i que el seu líder, el president Nicolás Maduro, ha estat, juntament amb la seua dona, capturat i tret del país".
La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha reconegut que "desconeixen" la ubicació de Nicolás Maduro i la seua dona, alhora que exigeix als Estats Units una "prova de vida".
Els EUA declaren a Maduro "sota arrest" i serà jutjat a terra nord-americà
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, es troba ara mateix "sota arrest" i serà sotmès a judica a terra nord-americà per delictes encara no especificats, després de l’operació militar d’aquesta matinada executada per l’Exèrcit nord-americà a terra veneçolà. El senador republicà per Utah, Mike Lee, ha informat en el seu compte personal de X que el secretari d'Estat Marco Rubio acaba d’informar-lo sobre la situació actual del president veneçolà, "capturat" aquesta matinada i extrets del país al costat de|juntament amb la seua dona, la primera dama Cilia Flores, segons va anunciar el president nord-americà Donald Trump.
El minut a minut d’unes hores que han posat en alerta al món
agències/ redacción
"Marco Rubio m’ha informat que Maduro ha estat arrestat per personal nord-americà per ser jutjat per càrrecs criminals als Estats Units", ha manifestat abans d’indicar que els atacs aeris nord-americans van ser efectuats "per protegir i defensar als qui executaven l’ordre d’arrest", sense donar de moment més detalls.
Nicolás Maduro, es pot recordar, va ser acusat formalment als Estats Units per corrupció, narcotràfic i altres càrrecs el 2020, i el Departament d’Estat va anunciar una recompensa de 50 milions de dòlars per informació que conduís al seu arrest o condemna. En anunciar la captura de Maduro, el president Trump va afirmar que es va realitzar en col·laboració amb les forces de l’ordre nord-americanes. L’acusació formal es va presentar al Districte Sud de Nova York.
La "captura" de Maduro i els atacs dels EUA a Veneçuela han acabat per desbordar l’enorme tensió diplomàtica i militar regnant durant els últims mesos entre ambdós països. Cal recordar que Trump havia ordenat el desplegament naval de vaixells de combat a les costes de Veneçuela, confiscat petrolers que partien dels seus ports i amenaçat obertament d’atacar territori veneçolà sota l’argument de la lluita contra les drogues.
El secretari d’Estat "no anticipa més accions a Veneçuela ara que Maduro està sota custòdia dels EUA", ha afegit el senador ultraconservador. En la trucada no ha transcendit l’estat de salut del matrimoni.
Enmig de crítiques de senadors de l’oposició demòcrata sobre la legalitat de l’operació, Lee esgrimeix que l’operació "probablement s’emmarca en l’autoritat inherent del president, segons l’Article II de la Constitució, per protegir el personal nord-americà d’un atac real o imminent." També ha parlat el sotssecretari d’Estat nord-americà, Christopher Landau. "El tirà se n’ha anat", ha declarat Landau en el que ha descrit com "una nova alba per a Veneçuela". "Ara, per fi, s’enfrontarà la justícia pels seus crims", ha afegit en el seu compte de X.
