Així ha estat l’operació militar i l’atac aeri dels EUA per capturar Maduro
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que l’Exèrcit dels EUA ha capturat al president de Veneçuela, Nicolás Maduro i la seua dona, la primera dama Cilia Flores, durant una operació militar executada aquesta matinada acompanyada d’una sèrie de bombardejos contra la capital del país, Caracas, i els estats d’Aragua i La Guaira.
La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha informat el país que ara mateix el govern veneçolà desconeix el parador de Maduro i de la primera dama, i exigit immediatament al president Trump que presenti una "prova de vida" que confirmi, almenys, el benestar del matrimoni.
"Nosaltres desconeixem el parador del president Nicolas Maduro i la primera dama, Cilia Flores. Exigim al president Donald Trump prova de vida immediata del president Maduro i de la primera dama", ha proclamat Rodríguez.
Trump ha realitzat l’anunci inicial a la seua plataforma Truth Social, on ha indicat que Maduro i la seua dona han estat "traslladats fora del país" després d’"un atac a gran escala" en una operació efectuada juntament amb les agències de la llei nord-americanes. En comentaris al 'New York Times', Trump ha celebrat "una operació brillant".
"Uns quants ferits"
En una breu declaració a la cadena Fox News, el president dels EUA ha informat que l’operació ha estat efectuada per efectius de les forces especials dels EUA i que l’operació va acabar amb "diversos ferits" entre els operatius nord-americans però cap víctima mortal.
En comentaris a la cadena, Trump va indicar que l’operació anava a ocórrer fa quatre dies però no va poder ser per les males condicions del temps. Trump, que va seguir la incursió "en directe", ha indicat que Maduro estava "en una espècie de fortalesa" que contenia una habitació de seguretat "amb portes d’acer" però "no va fer falta entrar en aquesta zona" de la residència del president veneçolà.
"Els militars em van dir que no hi ha cap altre país a La Terra capaç de realitzar una maniobra així. Ho vaig veure com si estigués veient un programa de televisió. Va ser una cosa increïble", va manifestar el mandatari a la cadena conservadora.
Mentre durava la incursió, els Estats Units van desencadenar una sèrie d’atacs aeris contra Caracas i els estats d’Aragua i La Guaira, als voltants de la capital veneçolana en la que el govern veneçolà, en una primera reacció, ha condemnat com una "gravíssima agressió militar contra territori i població veneçolans".
Sense abordar l’exigència del Govern veneçolà que li ha demanat una "prova de vida immediata" que demostri el benestar del matrimoni, Trump ha informat que Maduro i la seua dona estan retinguts ara al vaixell d’assalt 'USS Iwo Jima' en aigües del Carib.
Helicòpters sobre caracas
El ministre de Defensa de Veneçuela, Vladimir Padrino, ha confirmat almenys un atac amb coets "disparats amb helicòpters de combat" contra el complex militar de Fort Tiuna. Mitjans locals parlen també de bombardejos contra la caserna de La Carlota i l’aeroport d’Higuerote, l’antena de senyals d’El Volcán i el port de La Guaira. De moment no hi ha constància de víctimes.
El ministre de l’Interior de Veneçuela, Diosdado Cabello, també ha comparegut aquesta matinada davant de la població del país per cridar a la calma els ciutadans i denunciar una "massacre" provocada pels atacs dels EUA. De la mateixa manera, el fiscal general del país, Tarek William Saab, s’ha pronunciat en els mateixos termes: confirma ferits greus i víctimes mortals però no ha acabat de precisar una xifra exacta.
La "captura" de Maduro i els atacs dels EUA a Veneçuela han acabat per desbordar l’enorme tensió diplomàtica i militar regnant durant els últims mesos entre ambdós països. Cal recordar que Trump havia ordenat el desplegament naval de vaixells de combat a les costes de Veneçuela, confiscat petrolers que partien dels seus ports i amenaçat obertament d’atacar territori veneçolà sota l’argument de la lluita contra les drogues.