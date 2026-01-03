El minut a minut d’unes hores que han posat en alerta al món
La captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, és de moment el principal assoliment anunciat de la intervenció militar dels Estats Units en Veneçuela, que ha posat en les últimes hores en suspens a la comunitat internacional i sobretot Llatinoamèrica.
Aquesta ha estat la pel·lícula dels fets en unes últimes hores convulses:
06.37 GMT: Diverses detonacions i explosions amb sobrevol d’avions s’escolten a Caracas, sense que fins aquell moment es coneguessin detalls. En xarxes socials circulen imatges d’explosions en diversos punts de la capital veneçolana, mentre usuaris reportaven detonacions al principal fort militar del país a l’oest de la ciutat i a la base militar de La Carlota.
07.28 GMT: El president de Colòmbia, Gustavo Petro, assegura que Caracas està sent bombardejada, després que s’escoltessin de matinada detonacions i explosions en diversos punts de la capital veneçolana.
07.35 GMT: El govern de Maduro denuncia una "gravíssima agressió militar" dels EUA contra Veneçuela, en concret a les localitats civils i militars dels estats de Miranda, Aragua, La Guaira i la capital del país, Caracas, i va ordenar "el desplegament del comando per a la defensa integral de la nació"
07.40 GMT: Nicolás Maduro declara l’estat de commoció exterior a Veneçuela. Ho fa després de denunciar una "agressió militar perpetrada pel govern actual dels Estats Units" la matinada d’aquest dissabte a Caracas i els estats propers de Miranda, Aragua i La Guaira. S’ordena l’immediat desplegament del Comando per a la Defensa Integral de la Nació i dels Òrgans de Direcció per a la Defensa Integral en tots els estats i municipis del país", va dir el govern en un comunicat llegit a la televisió estatal VTV.
07.52 GMT: La cadena CBS informa que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat atacs dins de Veneçuela, inclosos contra objectius militars. Segons aquestes fonts, la Casa Blanca es va plantejar realitzar els atacs aeris contra objectius veneçolans, inclosos militars, el dia de Nadal, però finalment van decidir donar prioritat als atacs aeris a Nigèria contra suposats campaments de l’Estats Islàmic (EI).
08.08 GMT: S’informa que l’Administració Federal d’Aviació (FAA) dels Estats Units va prohibir als avions comercials nord-americans operar a qualsevol altitud sobre l’espai aeri de Veneçuela, en al·legar riscos per a la seguretat derivats d’activitat militar en curs al país sud-americà. L’avís, conegut com a NOTAM, va entrar en vigor a les 2:00 a.m. de dissabte, hora local de Veneçuela, i tindrà una vigència de 23 hores.
08.31 GMT: S’informa dels primers danys de l’operació dels EUA: foc i alguns danys a la tanca de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, també coneguda com a La Carlota, el principal aeroport militar de Caracas, segons va constatar EFE.
09.28 GMT: El president nord-americà, Donald Trump, confirma que els Estats Units han dut a terme "amb èxit un atac a gran escala contra Veneçuela i el seu líder, el president Nicolás Maduro, que ha estat, juntament amb la seua esposa, capturat i tret per aire del país".
"L’operació va ser realitzada en conjunció amb les forces de l’ordre dels Estats Units", va assegurar Trump en un missatge a la xarxa social Truth Social en la que va indicar que donarà més informació avui en una roda de premsa a les 11 del matí (16:00 GMT).
10.29 GMT: El president colombià, Gustavo Petro, anuncia un reforç de la seguretat a la frontera amb Veneçuela per atendre una eventual arribada massiva de refugiats d’aquest país després de l’atac dels Estats Units a Caracas i altres ciutats.
10.48 GMT : El govern de Veneçuela sol·licita una reunió d’emergència del Consell de Seguretat de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) per discutir els "actes d’agressió" dels Estats Units contra Veneçuela.
10.45 GMT: El ministre d’Interior de Veneçuela, Diosdado Cabello, demana calma al país i que no faciliti "les coses a l’enemic invasor", en titllar de "criminal i terrorista" l’atac executat aquesta matinada pels Estats Units al país sud-americà
10.30 hores: The New York Times informa que no es van registrar baixes nord-americanes en l’operació ordenada pel president dels Estats Units, Donald Trump, per atacar a Veneçuela i capturar Nicolás Maduro.
On és Maduro?
Després que a les 09.28 GMT el president nord-americà, Donald Trump, confirmés que els Estats Units havien capturat el president veneçolà, Nicolás Maduro, juntament amb la seua esposa, i tret per aire del país", aquests han estat els comentaris principals.
10.15 GMT: La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, denuncia que es desconeix el parador del president Nicolás Maduro i de la primera dama, Cilia Flores, després que el mandatari dels EUA, Donald Trump, confirmés un atac contra el país i anunciés la captura d’ambdós..
11.03 GMT: El secretari d’Estat dels Estats Units, Marc Rubio, assegura que Nicolás Maduro ha estat arrestat pels Estats Units i s’enfrontarà a un judici penal en aquest país i que ara que el líder veneçolà ha estat capturat no s’esperen noves accions militars al país, segons va afirmar el senador republicà Mike Lee després d’una conversa.
11.35 GMT: El fiscal general veneçolà denuncia "segrest" de Maduro per part dels EUA i demana la seua llibertat, a més de responsabilitzar els EUA del que pugui passar-li.
