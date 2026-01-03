Trump anuncia que els EUA controlaran Veneçuela fins que hi hagi una transició "segura"
El president nord-americà diu que estan preparats per a un segon atac "molt més gran" si ho creuen necessari
El president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat que controlaran Veneçuela fins que hi hagi una transició "segura i judiciosa". Ho ha dit en una compareixença des de Florida després de la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, i la seva dona, Cilia Flores. Segons Trump, governaran el país per evitar que algun altre actor aprofiti el buit de poder. "No deixarem que això passi", ha garantit. "El governarem fins que aquesta transició pugui tenir lloc", ha afegit. També ha assegurat que els veneçolans són ara "lliures".
Trump també ha qualificat d'"èxit" l'operació que ha permès capturar Maduro, que serà traslladat a Nova York per ser jutjat, i ha advertit que estan preparats per a un segon atac "molt més gran" a Veneçuela si ho creuen necessari. "Donàvem per fet que seria necessari, però ara probablement ja no", ha puntualitzat.
Part de la intervenció nord-americana passarà perquè empreses petrolieres dels EUA aterrin a Veneçuela, "gastin bilions de dòlars i comencin a fer diners per al país", ha indicat.
Nacional i internacional
agencias