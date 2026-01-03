Trump publica una foto de Maduro capturat a bord d’un buc militar dels EUA
El president ha fet pública la imatge a la xarxa Truth Social
El president dels EUA, Donald Trump, ha fet pública una fotografia del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, després de la seva captura per part del govern estatunidenc. La imatge l'ha distribuït a través de la xarxa Truth Social i Trump explica que Maduro va a bord del buc militar dels EUA USS Iwo Jima. A la imatge, s'hi veu Maduro amb els ulls tapats. Prèviament, en una entrevista a Fox News, Trump ha afirmat que Maduro i la seva dona, Cilia Flores, estaven de camí a Nova York i que eren traslladats en vaixell. Segons la fiscal general dels EUA, Pamela Bondi, Maduro serà processat en un tribunal de Nova York per conspiració narcoterrorista.