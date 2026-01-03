Sánchez fa una crida a la “desescalada i a la responsabilitat” i demana a Trump “respecte” pel Dret Internacional
El president espanyol recorda que el seu govern està fent un seguiment continu de la situació a Veneçuela
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la “desescalada i a la responsabilitat” a Veneçuela, i ha recordat al president dels Estats Units, Donald Trump, que “cal respectar el Dret Internacional i els principis de la Carta de les Nacions Unides”. En un missatge a X, ha destacat que el seu govern està fent un “seguiment exhaustiu” dels esdeveniments a Veneçuela i que les ambaixades i consolats espanyols al país estan actius.
agencias