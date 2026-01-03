SEGRE
Protecció Civil recomana avançar la tornada de vacances per la previsió que nevi a cotes baixes

Catalunya fa una crida a la desescalada a Veneçuela i reclama solucions "d'acord amb el dret internacional"

El conseller Dalmau demana "prudència i calma" per evitar que la situació "desemboqui en un conflicte civil"

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durant una atenció als mitjans.

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durant una atenció als mitjans.ACN

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a la desescalada del conflicte de Veneçuela després que els Estats Units hagin atacat el país aquesta matinada. En una atenció a mitjans des d'Olot, el conseller ha demanat "prudència i calma" per evitar que la situació acabi desembocant en "un conflicte civil". Dalmau ha afirmat que Veneçuela "mereix un futur millor, en pau, llibertat i democràcia", però ha remarcat que "les solucions sempre han de ser d'acord amb el dret internacional i les Nacions Unides".

Dalmau ha explicat que el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha posat en contacte amb el Casal Català a Veneçuela per assegurar que la comunitat catalana al país estigui sana i estàlvia. El conseller de la Presidència ha dit que aquesta és la principal preocupació pel Govern i ha dit que treballaran amb el govern espanyol per garantir-la.

Aquesta matinada s'ha registrat diverses explosions a Caracas en un atac que, hores més tard, ha reivindicat Trump com a propi. A més, el president dels EUA ha assegurat que han capturat el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i la seva dona i diputada, Cilia Flores.

