Cavalcada de Reis a Lleida: dotze carrosses i més d’un centenar de persones desfilaran demà amb Ses Majestats
La Paeria està pendent de l'evolució de la meteorologia i dilluns al matí escamparà sal al llarg del recorregut i als principals carrers d’accés de la desfilada
Es recupera el recorregut habitual.
Tot a punt per rebre demà els Reis Mags en les diferents desfilades que s’han organitzat a les comarques lleidatanes. En Lleida ciutat, la comitiva reial partirà, com és tradició, des de l’estació de tren i passarà per la rambla Ferran, recuperant el recorregut habitual. La cavalcada començarà a les 17.00 hores amb un espectacle a la plaça de l’Estació. Una hora després, s’iniciarà la desfilada per la plaça Ramon Berenguer IV i passarà per Ferran, Francesc Macià, Blondel, avinguda Madrid, plaça Espanya i Blondel fins a arribar davant de la Paeria cap a les vuit del vespre.
Des del balcó del consistori Ses Majestats es dirigiran als presents després de rebre les claus de la ciutat, per poder entregar els regals, ja ben entrada la nit, casa per casa.
Format per dotze carrosses, en la desfilada participaran més d’un centenar d’artistes, seixanta nens i nenes de la ciutat escollits per sorteig, els Armats de la Sang i els Castellers de Lleida, a banda de personal de seguretat, sanitari i Protecció Civil. També hi haurà grups de música i de dansa.
Amatents a la meteorologia
Així mateix, s’habilitarà un espai tranquil per a persones amb hipersensibilitat a la porta per on sortiran els Reis Mags de l’estació de tren després de la seua arribada a les 17.35 hores. Durant l’itinerari, de més de dos quilòmetres, es repartiran dos tones de caramels.