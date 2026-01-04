TRIBUNALS
Nou judici contra un condemnat a Lleida per assetjament i pornografia infantil
La Fiscalia sol·licita una condemna de gairebé 38 anys de presó per a un veí de Blanes
Un veí de Blanes s’enfronta a una petició de 37 anys i nou mesos de presó per assetjar menors a través de les xarxes socials i aconseguir que li enviessin fotos i vídeos pornogràfics.
Es dona la circumstància que el processat ja ha estat condemnat en quatre ocasions, una a Lleida, per delictes de corrupció de menors i producció, elaboració o tinença de material pornogràfic.
Per això, la Fiscalia sol·licita que se li apliqui la circumstància agreujant de multireincidència. Altres condemnes són a Mataró i Castelló. El judici se celebrarà aquests propers mesos a l’Audiència de Girona.
El Ministeri Públic considera que l’acusat va crear diferents perfils a les xarxes socials i va contactar amb quatre nenes entre maig i agost del 2018. Dos de les víctimes tenien llavors 15 anys i una discapacitat psíquica del 33%. La Fiscalia afirma que els va oferir diners a canvi de fotos on apareguessin nues. Va aconseguir que tres de les víctimes li enviessin les imatges. Després, les hauria amenaçat de fer-les públiques si no li enviaven noves fotografies.
Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació arran de la denúncia d’una família i van identificar el sospitós, un veí de Blanes amb antecedents per fets similars. El van arrestar l’agost del 2018. Al seu telèfon van localitzar 89 arxius de pornografia infantil.
La Fiscalia l’acusa de tres delictes de corrupció de menors en la modalitat d’elaboració de pornografia infantil, dos delictes de ciberassetjament sexual a menors (child grooming), un delicte d’amenaces i un delicte de possessió de pornografia infantil.