CONCURS
Premien un pessebre amb la plaça Roja de Moscou
L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va anunciar ahir que el pessebre de l’associació Res Non Verba de Lleida es va emportar el primer premi del XCI Concurs de Pessebres de Lleida de la categoria de grups originals. Es tracta del pessebre exposat en aquesta sala cultural, en què el seu autor, Josep Narcís Peiró, ha reproduït la plaça Roja de Moscou, amb un petit pessebre acompanyat d’una estrella. Del conjunt, el jurat va destacar la impactant maqueta de la catedral de Sant Basili, que s’aixeca majestuosa i acolorida en un lateral de la plaça Roja. El segon premi va ser per als Bastoners del Pla de l’Aigua i l’Ateneu Popular per un pessebre que representa la cultura popular i tradicional catalana, així com la diversitat cultural de Lleida. Josep Maria Miró es va emportar el tercer premi pel seu pessebre creat amb reproduccions en 3D.