Compte enrere per als Reis Mags
El Gran Camarlenc conclou a la Paeria el seu pas pels barris de Lleida per recollir les últimes cartes a Ses Majestats. La cavalcada reial sortirà avui a les 18.00 h des de l’estació de tren
El Gran Camarlenc va finalitzar el seu recorregut per Lleida ahir a la tarda al Palau de la Paeria, després de visitar al llarg de la setmana tots els barris, partides de l’Horta, Sucs i Raimat i també el parc infantil i juvenil de Nadal Cucalòcum perquè els nens puguin entregar les cartes a Ses Majestats i fer realitat així els seus desitjos de regals per demà, festa de Reis. Els últims a rebre la visita del Gran Camarlenc van ser ahir els barris de Llívia, Mangraners, Balàfia i Bordeta.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el regidor de Participació i Drets Civils, Roberto Pino, van rebre l’emissari oficial dels Reis Mags a la Paeria. A continuació i per finalitzar la seua tasca, el Gran Camarlenc va atendre els nombrosos nens i nenes que van assistir a l’acte, acompanyats dels seus familiars, i va recollir les últimes cartes abans de l’arribada a Lleida de Ses Majestats avui dilluns a la tarda.
La cavalcada dels Reis Mags d’aquest any per la capital del Segrià comptarà amb un recorregut de més de 2 quilòmetres i estarà dividida en 8 apartats temàtics: cultura popular i tradicional, amb elements com els capgrossos, els cavallets i Lo Marraco; la carrossa del Gran Camarlenc; el transport de cartes i Estel; les comitives dels tres Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar; els camions atapeïts de Joguets i Somnis; i finalment la temuda Fàbrica de Carbó i serveis.
En total, el públic podrà disfrutar d’una dotzena de carrosses amb més d’un centenar d’artistes, a banda de seixanta nens i nenes de la ciutat escollits per sorteig, així com representants dels Armats de la Sang i els Castellers de Lleida, que ajudaran a distribuir més de dos tones de caramels lliures d’al·lergògens.
Recorregut
L’espectacle començarà a les 17.00 a la plaça de Ramon Berenguer IV, davant l’estació de tren Lleida-Pirineus, amb animació prèvia. Els Reis arribaran a les 17.30 amb tren i iniciaran el recorregut a les 18.00 per la rambla Ferran, avingudes Francesc Macià, Blondel i Madrid, plaça d’Espanya i tornada des de Blondel fins al Palau de la Paeria. Al llarg de la ruta s’habilitaran espais inclusius degudament senyalitzats.
‘La Factoria dels Reixos’ voreja el ple a la Llotja
La Factoria dels Reixos de Lleida va apagar ahir a la Llotja tota la maquinària de preparació i empaquetament dels regals que Ses Majestats repartiran aquesta pròxima nit per les cases dels nens. L’espectacle va culminar les últimes funcions de la seua sisena temporada, de nou amb un gran èxit de públic, prop de 13.000 espectadors.