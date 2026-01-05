TRADICIONS
El Concurs de Pessebres de Lleida premia el del Col·lectiu Cultural de Cappont
El jurat del XCI Concurs de Pessebres de Lleida, que organitza l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, va donar a conèixer ahir els pessebres guanyadors de la categoria de muntatges nadalencs de caràcter monumental. Així, el Col·lectiu Cultural Cappont es va emportar el primer premi amb el seu pessebre monumental de 40 metres quadrats de superfície. Es tracta d’un pessebre exposat a la seu social de l’entitat, a l’avinguda Doctora Castells número 22, que inclou més de 500 figuretes, moltes amb mobilitat.
El segon premi d’aquesta categoria va ser per al pessebre bíblic de l’associació Reto a la Esperanza, exposat a les instal·lacions d’aquesta entitat al carrer Alcalde Porqueres número 103. El jurat va atorgar un tercer premi a la lleidatana Yolanda Zúcar Aguila pel seu espectacular pessebre al barri dels Mangraners.
Com és habitual cada any, els premis d’aquesta i de la resta de categories del concurs de pessebres, els guanyadors de les quals s’estan anunciant des de la setmana passada, s’entregaran en l’acte de clausura del Cicle de Nadal de Lleida, que aquest any se celebrarà diumenge vinent, 11 de gener, a l’Auditori Enric Granados a partir de les 11.30 hores. L’acte inclourà l’actuació de la Coral Maristes Montserrat amb NadalRock.