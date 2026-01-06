LOTERIA
Cues per comprar dècims del Nen a última hora a Lleida
Cada català ha invertit enguany una mitjana de 12,96 euros en aquest sorteig
Les administracions de Loteria lleidatanes van treballar ahir fins tard per vendre dècims del Sorteig Extraordinari de la Loteria del Nen, que avui repartirà un total de 770 milions d’euros en premis –el primer dels quals, dotat amb 2 milions d’euros a la sèrie, és a dir, 200.000 euros al dècim afavorit–. L’emissió és de 55 sèries de 100.000 bitllets cada una, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. En el cas dels punts de venda de la capital del Segrià, “registraven cues a última hora de la tarda i creuen que continuaran venent fins al mateix dia del sorteig”, explica Jesús Colell, delegat a Lleida de Loteries i Apostes de l’Estat. Segons l’organització, el sorteig començarà a les 12.00 hores pel sistema de Bombos Múltiples.
Despesa mitjana per habitant
Cada català gastarà una mitjana de 12,96 euros en dècims del sorteig del Nen, prop de sis euros menys que la mitjana estatal (18,77 euros, això és 0,57 euros més que l’any anterior). D’aquesta manera, Catalunya és la quart territori de l’Estat que menys invertirà en loteria, darrere de Ceuta (3,81 euros), Melilla (4,42) i les Balears (9,40). Al contrari, es preveu que a Astúries (amb una mitjana de 31,47 euros), seguida de Castella i Lleó (30,04), i La Rioja (28,17) sigui on més s’inverteixi en loteria per habitant.
Paral·lelament, segons l’organització del Nen, el 0 és l’acabament més repetit del primer premi i ha sortit en un total de 22 ocasions, l’última el 2021. Madrid és la regió més afavorida de tot Espanya, amb 43 ocasions premiada.
Per la seua part, les arques públiques ingressaran 21,45 milions d’euros –sempre que es venguin tots els dècims del primer i segon premi– la qual cosa suposa gairebé dos milions més dels que es van ingressar en el sorteig de l’any passat, ja que s’han posat a la venda cinc sèries més, segons el ministeri d’Hisenda.