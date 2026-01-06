TRADICIONS
La màgia dels Reixos omple d’alegria totes les comarques
Nous espais per a la cavalcada de Tàrrega
Cervera. A la capital de la Segarra els Reixos van iniciar la cavalcada a l’avinguda Mil·lenari i la van acabar a l’església de Santa Maria. Durant el recorregut alguns afortunats van poder rebre els primers regals de mans dels emissaris reals. - JORDI BONILLA
Vielha. A més d’omplir els cors dels més petits amb cavalcades i regals, a Vielha Ses Majestats d’Orient també van visitar residències per a la tercera edat per alegrar els residents en aquestes dates tan assenyalades. - AJUNTAMENT DE VIELHA
El Pont de Suert. Els veïns del Pont de Suert van rebre Melcior, Gaspar i Baltasar a la plaça Major, on va baixar l’estrella de Nadal. Després d’un recorregut pels seus carrers, van entregar regals als petits a la plaça del Pirineus. - AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT
Balaguer. Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar a la capital de la Noguera amb el tren de la Pobla. Ja sobre les carrosses, van recórrer els principals carrers de Balaguer i van ser rebuts per les famílies a la plaça Mercadal i van recollir algunes cartes d’última hora dels petits. - CR CERVERÓN
Ses Majestats d’Orient van ser rebudes amb tots els honors i una gran cavalcada a Tàrrega. - L. PEDRÓS
La Seu d’Urgell. A la capital de l’Alt Urgell els Reis van arribar pel canal olímpic, lloc des d’on va començar la cavalcada fins a la sala Sant Domènec. Durant el recorregut els nens els van entregar cartes d’última hora. - CS
Mollerussa. La comitiva reial va recórrer les principals vies de Mollerussa com l’avinguda Generalitat i el carrer Ferrer i Busquets, i durant el trajecte es van repartir fins a 700 quilos de caramels. Per primera vegada, alumnes de l’Escola de Dansa Montse Miret van animar les carrosses. - J. G. M.
Les Borges Blanques. Les nevades i gelades van obligar a reduir el recorregut de la cavalcada a les Borges Blanques per motius de seguretat i no van fer parada a la Capella. Després d’acabar el nou recorregut, van entregar regals als petits al pavelló municipal. - AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
Alcarràs. Amb molt de confeti i música van rebre els veïns d’Alcarràs Melcior, Gaspar i Baltasar. A la tarda van recórrer els principals carrers de la vila i més tard van entregar regals al Centre Cultural Lo Casino. - AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
Tremp. A la capital del Pallars Jussà Ses Majestats d’Orient van iniciar la cavalcada a l’avinguda Pirineus. Posteriorment van saludar els veïns al poliesportiu El Casal, on també van fer els parlaments.
Ses màgiques majestats van aparèixer ahir per totes les comarques de Lleida. A Tàrrega es va estrenar una nova carrossa dedicada als Gínjols, uns nous personatges encarregats de recollir les cartes i planificar les rutes. La d’ahir va ser la cavalcada més inclusiva de la capital de l’Urgell, ja que va estrenar un tram sense soroll ni llums estridents per a nens amb hipersensibilitat sensorial. A Cervera, Melcior, Gaspar i Baltasar van aparèixer a l’avinguda del Mil·lenari i van recórrer diferents carrers fins a arribar a l’església de Santa Maria. Els patges van entregar els primers paquets durant la cavalcada pujant amb escales als balcons. A Mollerussa, els Reis van arribar enguany amb autobús i no amb tren, com en edicions anteriors, per evitar retards i garantir l’inici puntual de la cavalcada.