Tàrrega compleix vuit anys de promoció de la salut comunitària
L’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Tàrrega, de l’Institut Català de la Salut (ICS), desenvolupa des del 2018 el projecte Salut en Xarxa, una iniciativa de salut comunitària que té l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar de la població, especialment en l’àmbit rural, a través de la implicació activa de la comunitat. El projecte parteix de la idea que molts determinants de la salut es troben fora del sistema sanitari i aposta per una mirada comunitària que promou els actius del territori i la prescripció social com a complement a l’atenció clínica. Un dels seus pilars són les Taules de Salut, espais de coordinació entre professionals sanitaris, serveis socials, educatius i esportius, entitats, administració local i ciutadania, que permeten detectar necessitats reals i impulsar accions adaptades, al context local. Amb visió de futur, Salut en Xarxa continua la seua evolució mitjançant nous reptes i col·laboracions que reafirmen el compromís de l’EAP de Tàrrega amb una atenció primària propera i participativa.