TRADICIONS
Els Reis completen el seu periple
Ses Majestats d’Orient van recórrer ahir els carrers de Torrefarrera i altres municipis de Ponent. També van visitar els petits ingressats a l’Arnau de Vilanova per donar-los regals
Els Reis Mags van completar ahir el seu periple per les comarques de Ponent i van fer parada a Torrefarrera. Acompanyats pel seu seguici, i amb la participació dels Armats de Lleida i la Batucada Re-Volta, Melcior, Gaspar i Baltasar van recórrer el poble fins a arribar al Centre Ginesta, on van entregar els regals als residents. A l’acabar, van reprendre la marxa fins a la Sala Social per repartir més presents als més petits, els qui van aprofitar l’ocasió per fotografiar-se amb Ses Majestats d’Orient. Així mateix, al mateix espai estava previst un espectacle infantil a càrrec de la companyia de teatre lleidatana La Cremallera Teatre. Un altre municipi que, per tradició, sol celebrar la cavalcada el matí del dia 6 és Torre-serona, on van rebre aviat els Reis d’Orient.
Així mateix, ses màgiques majestats van tenir temps de visitar l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida per trobar-se amb disset nenes i nens ingressats a la unitat pediàtrica, la unitat de cures intensives (UCI) i Urgències, perquè ells també poguessin gaudir dels seus regals. La comitiva reial va estar acompanyada per l’alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, i el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes.
Dilluns passat, els Reis també van fer gala de la seua màgia arribant als municipis lleidatans muntats en transports molt diversos. Un exemple va ser Torrelameu, on van arribar mitjançant el Trenet Màgic i van convidar petits i grans a acompanyar-los en el seu recorregut pel poble. Van fer parada a la Casa de la Vila, on van repartir tots els regals i es van acomiadar dels veïns fent una última volta pel municipi. En el cas de la localitat de Sant Llorenç de Montgai, els Reis van arribar dilluns en una embarcació a través del llac i al Casal els veïns van poder degustar coca i xocolate, mentre rebien els seus regals.