Més de 100.000 euros recaptats en el ‘Cap Nen Sense Joguina’
Iniciativa de SER Catalunya, amb un disc d’or de Rosalía com a objecte més valuós
La 59a edició de l’històric programa solidari de l’emissora de ràdio SER Catalunya Cap Nen Sense Joguina, celebrada diumenge passat, ha recaptat un total de 106.610 euros, un 60% més que l’any passat, quan se’n van obtenir 65.000. Presentat per Rosa Badia, el programa va subhastar cinquanta-tres objectes durant gairebé vuit hores de ràdio en directe. L’ítem més “preuat” d’aquesta edició ha estat un vestit i un disc d’or firmat per Rosalía, que s’ha licitat per 6.150 euros, seguit per un quadre amb la lletra de Paraules d’amor de Serrat, il·lustrat per Mariscal, amb 4.750 €.
Així mateix, va sortir a concurs el barret bombí de Sabina, que ha arribat als 4.100 €; un original d’Ibáñez, 3.500 €; la peça de la creu de la Sagrada Família de Barcelona, per 3.000 €. Per la seua part, futbolistes com Alèxia Putellas, Pedri, Raphinha o Cristhian Stuani també van cedir alguns dels seus objectes personals. A més, el cineasta J. A. Bayona va donar una maleta que va ser attrezzo a la pel·lícula La societat de la neu. L’espai radiofònic va comptar amb convidats com Jordi Évole, Manel Fuentes, Jordi Basté, Carlos Bayona i Àngel Llàcer, entre d’altres.
Cap Nen Sense Joguina és una iniciativa solidària de Ràdio Barcelona i el Casino de l’Aliança del Poblenou que destinarà gairebé un terç de la recaptació (30.000 euros) a assistir la infància a Gaza de la mà d’Unicef.