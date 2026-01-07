Mor un segon home sense llar en menys de 24 hores durant l'onada de fred
Tenia 57 anys i l’han trobat mort al barri de la Barceloneta de Barcelona
Un home de 57 anys sense llar ha mort dimarts a la nit al districte de Ciutat Vella de Barcelona en plena onada de fred al país. Segons confirmen els Mossos d’Esquadra, es va trobar el cos sense vida a la plaça del Poeta Boscà, al barri de la Barceloneta, a les onze de la nit i descarten “indicis de criminalitat”. La Fundació Arrels ha explicat que es deia Eusebio i que normalment el visitaven pels carrers de Ciutat Vella. “La seva pèrdua es produeix aquests dies de fred intens i ens entristeix perquè se suma a la d'altres persones que vivien al carrer i que han mort les últimes setmanes”, lamenta l’entitat en un missatge a les xarxes socials.
Avui ens ha deixat l'Eusebio mentre dormia al carrer. Tenia 57 anys i el visitàvem al barri de Les Corts.— Arrels Fundació (@ArrelsFundacio) January 7, 2026
La seva pèrdua es produeix aquests dies de fred intens i ens entristeix perquè se suma a la d'altres persones que vivien al carrer i que han mort les últimes setmanes. pic.twitter.com/A7IEVB0X3g
Arrels ha demanat als municipis catalans que habilitin “recursos perquè les persones que viuen al carrer es refugiïn del fred". “No pot ser que ajuntaments metropolitans no obrin recursos propis i que Barcelona ampliï 100 places quan 2.000 persones viuen al carrer”, denuncia l’organització.
L’Eusebio és la segona persona sense llar morta a Catalunya en les últimes 24 hores, marcades per les baixes temperatures. Dimarts van trobar mort un home que malvivia en un pàrquing al carrer Torres i Bages de Badalona. Segons Arrels, ja són 5 les persones que vivien al carrer a Barcelona i que han mort les últimes cinc setmanes.