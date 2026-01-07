LOTERIES
El Nen ‘escatxiga’ Andorra i Salou
Una administració d’Escaldes-Engordany ven un dècim del primer premi, dotat amb 200.000 euros, que va estar molt repartit. El sorteig passa de llarg a Lleida, que va gastar 9,6 milions
El Sorteig Extraordinari de la Loteria del Nen va passar completament de llarg a les comarques de Ponent i fins i tot va arribar a vorejar Andorra. En concret, l’administració número 1 d’Escaldes-Engordany (coneguda com Cal Tavi i ubicada al passeig del Valira), que depèn de la demarcació de Lleida, va vendre part del primer premi, dotat amb 200.000 euros el dècim. La responsable del punt de venda, Mireia Martí, va explicar en declaracions a Andorra Televisió (RTVA) que “com a mínim, tenim confirmat un dècim comprat per terminal. Només ens queda el dubte de si n’hi haurà més”. Era la primera vegada que donaven un primer premi d’aquest sorteig, “però no serà l’última”, va afegir la treballadora.
El número premiat amb el primer premi va ser el 06703 i va estar molt repartit per tot l’Estat, de nord a sud i d’est a oest, ja que es va vendre en totes les comunitats autònomes, excepte Cantàbria. En concret, el número es va repartir a través de 146 administracions de tot Espanya, la qual cosa el converteix en un dels grossos del Nen més repartits dels que es té constància. Un dels punts de venda més propers a Lleida va ser el de Benasc, a Osca, ubicat a la plaça Major, que va repartir algun dècim. Segons van afirmar els seus responsables al Periódico de Aragón, desconeixen si els afavorits són veïns del municipi o algun dels turistes que ha acollit la localitat durant Nadal.
Si bé no va tocar cap premi a Ponent, hi ha la possibilitat que algun lleidatà hagi comprat els seus bitllets a Salou, on l’administració Doña Pilar també va vendre part del primer premi. Tanmateix, els seus treballadors ahir desconeixien de quants dècims es tractava, ja que l’administració de Castelló, a la qual pertanyen, estava tancada. “Ens faltava vendre algun premi de Reis, ens fa molta il·lusió”, van assegurar els empleats Amadeu Jové i Mònica Serrano, que van explicar que tenen “molta sort” perquè han repartit molts premis al llarg de 40 anys.
Bastant menys distribuïts han estat el segon premi (45875), que ha viatjat fins a Pontevedra, Almeria, Barcelona i Madrid, i el tercer (32615), consignat a Burgos i Granada.
Enguany, els lleidatans s’han gastat 9.619.600 euros, un 0,77% menys respecte al 2025. De mitjana, cada ciutadà ha invertit 20,99 euros. Aquesta xifra es va situar molt per sobre de la mitjana catalana, que va quedar en 13,10 euros.