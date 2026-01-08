EQUIPAMENTS
CaixaForum Lleida tanca el 2025 amb més de 69.000 visitants
Prop de 30.000 persones van passar per les tres exposicions de la temporada
CaixaForum Lleida va tancar l’any 2025 amb un total de 69.019 visitants, per sota dels dos anys anteriors i igualant la xifra del 2022. Val a recordar que el 2023 l’equipament cultural lleidatà va aconseguir tot un rècord històric de visites, 93.000 persones, gràcies sobretot a l’excepcional exposició Faraó. Rei d’Egipte, que va exhibir una gran quantitat de peces originals del British Museum de Londres. El 2024, el centre va sumar més de 77.500 visites, destacant l’èxit de l’exposició Print 3D. Reimprimir la realitat, amb prop d’11.000 visites en l’últim trimestre de l’any. Aquesta mostra va estrenar el 2025 de CaixaForum Lleida ja que es va poder visitar fins al 16 de febrer.
Al març i fins al mes de juliol, el públic va poder gaudir de les espectaculars fotografies de l’exposició Colors del món, en la qual, a través de les càmeres de reconeguts fotògrafs de la popular revista National Geographic, es podien redescobrir els colors que formen part dels paisatges del nostre planeta i els seus significats per a cada cultura. Aquest gran homenatge a la diversitat dels paisatges, les tradicions i les cultures de la Terra a través de fotos úniques va aconseguir atreure al centre cultural lleidatà un total de 14.062 persones. Finalment, des del 26 de setembre CaixaForum exhibeix l’exposició Naufragis. Arqueologia submergida, una experiència immersiva en la qual el visitant es pot capbussar en les profunditats del mar davant les costes de Catalunya i altres punts de la Mediterrània per descobrir vaixells enfonsats i els materials que transportaven, tant de l’àmbit del comerç com de la guerra. Fins al passat 31 de desembre, un total de 12.754 persones havia visitat aquesta mostra, que romandrà oberta fins al proper 15 de febrer.
El balanç total del centre cultural inclou participants en tota mena d’activitats i tallers familiars, així com espectadors de cine, teatre, conferències i concerts.
Estrena el març de ‘Talking Brains’, un viatge al cervell lingüístic
� A partir del 24 de març vinent i fins al mes de juliol, el primer semestre d’aquest 2026 es completarà a CaixaForum Lleida amb l’exposició Talking Brains. Programats per parlar, un viatge interactiu a les profunditats d’un òrgan complex, resultat de milions d’anys d’evolució humana: el cervell lingüístic. Neurociència, evolució i biologia s’uniran en aquesta exposició per descobrir el repte més important de la investigació científica del segle XXI, el cervell, en aquest cas des del punt de vista del llenguatge. Talking Brains explorarà com i quan el desenvolupem, com ha anat canviant amb el temps, com funcionen les connexions neuronals i què diferencia el nostre llenguatge del d’altres animals com els ximpanzés, els nostres familiars més propers.