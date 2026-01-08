L’Església assumirà el cost de les indemnitzacions a les víctimes d’abusos sexuals
Tanca un acord amb el govern espanyol per a la reparació i reconeixement de les víctimes
L’Església assumirà el pagament de les indemnitzacions a les víctimes d’abusos sexuals, segons l’acord assolit entre el govern espanyol i la Conferencia Episcopal Espanyola (la CEE), que preveu la creació d’una nova via a través del Defensor del Poble per a la reparació de les víctimes per a qui ja no és possible la via judicial.
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños; el president de la CEE, Luis Argüello, i el de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, han firmat aquest dijous l’acord que arriba després que l’Església acceptés la proposta del govern central per atendre i reparar les víctimes d’abusos sexuals.
Es tracta d’un sistema mixt Església-Estat, amb participació de les víctimes i reparacions econòmiques o de qualsevol altra naturalesa a càrrec de l’Església. El nou mecanisme de reparació preveu que la víctima iniciï el procés davant d’una unitat de tramitació del Ministeri de Justícia que traslladarà el cas a la Unitat de Víctimes del Defensor del Poble.