ENTITATS
Recta final de la campanya d’Arrels per renovar 9 pisos socials a Lleida
Ja suma 11.090 euros de l’objectiu de 12.000
Recta final de la campanya Fes d’aquest pis una llar, una iniciativa de l’entitat social Arrels Sant Ignasi de Lleida destinada a renovar i millorar alguns dels nou pisos de suport per a persones en situació d’exclusió social que té a la capital del Segrià, amb una oferta de 22 places. L’objectiu d’aquesta campanya solidària oberta fins al 19 de gener és recaptar uns 12.000 euros i, fins dimarts passat, Dia de Reis, ja sumava un total d’11.090, amb aportacions de 62 donants.
Amb el pas dels anys, molts d’aquests habitatges han acollit històries diferents, i el seu ús continuat ha provocat que alguns espais i habitacions necessitin una renovació. Per això, Arrels va impulsar durant aquest Nadal passat aquesta campanya de recaptació de fons per millorar la qualitat dels pisos, perquè no només siguin un sostre sinó una veritable llar. Aquests fons serviran per executar diverses reformes als habitatges per fer-los més acollidors i que els residents, la majoria dels quals han viscut en algun moment al carrer, puguin iniciar un procés de recuperació integral. Aquesta campanya va començar al novembre i les aportacions es poden fer a través del web d’Arrels (arrelssantignasi.cat), amb transferència bancària (a CaixaBank o BBVA) o amb un Bizum amb el codi 33638. Els pisos de suport estan pensats com un trampolí per a persones en situació de vulnerabilitat. Participen en tallers i activitats i reben suport psicològic i un acompanyament en la formació i recerca de treball.
A més, durant aquest Nadal i ara, en plena onada de fred a Lleida, el centre de dia d’Arrels Sant Ignasi al centre històric de la ciutat es troba saturat d’usuaris.