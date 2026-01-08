SEGRE

Solidaritat per les venes

La Marató de Donants de Sang 2026 comença avui amb l’objectiu de superar les 10.000 aportacions. L’any passat, 4.773 persones van donar sang a Lleida, 450 de les quals per primera vegada

L’alcalde Fèlix Larrosa amb representants d’entitats i donants, ahir a la presentació de la Marató de Donants 2026. - PAERIA

La Marató de Donants de Sang 2026 comença avui en més de cent municipis de Catalunya sota el lema El vincle que ens fa immensos. Com cada any, Lleida s’afegeix a aquesta iniciativa altruista, que s’allargarà fins al 17 de gener. La campanya, impulsada pel Banc de Sang i Teixits (BST), té com a objectiu superar les 10.000 donacions de sang i plasma a tot el país per garantir el subministrament als hospitals, ja que en aquestes dates les reserves acostumen a baixar prop del 20%, igual com passa a l’agost. 

La presentació oficial de la Marató va tenir lloc ahir en una roda de premsa simultània en la qual van participar els alcaldes de cada província, representants d’institucions sanitàries i donants voluntaris que van compartir el seu testimoni. 

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va destacar que “donar és un gest senzill però essencial”, i va anunciar que el dissabte 10 de gener la façana de la Paeria s’il·luminarà de roig, afegint-se a altres capitals i municipis de Catalunya. Juanma Sánchez, director del BST de Lleida, va destacar que “l’any passat 4.773 persones van donar sang a la ciutat i 450 es van incorporar com a nous donants, tot i que encara es necessiten més aportacions”. 

D’altra banda, el president de l’Associació de Donants del Segrià, Toni Moreno, va afegir que “donar sang només requereix 20 minuts i pot salvar fins a tres vides”.

Les donacions a la capital es poden fer a la primera planta de l’Hospital Arnau de Vilanova i els requisits per participar-hi són ser major d’edat, pesar més de 50 kg i estar sa. Aquest any tots els donants rebran un braçalet roig amb el lema #Socdonant i entraran en diferents sortejos. Amb aquesta campanya, Lleida i la resta de Catalunya fan una crida a la ciutadania a fer d’aquest gest un hàbit regular, animant nous donants a afegir-se a la iniciativa.

