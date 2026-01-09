INSTITUCIONS
L’Església pacta amb el Govern central per indemnitzar les víctimes d’abusos
L’estament religiós assumirà les compensacions en els casos fora de la via judicial
L’Església catòlica va acceptar ahir un acord amb el Govern espanyol per fer-se càrrec del pagament d’indemnitzacions a víctimes d’abusos comesos en el clergat, en els casos en els quals ja no és possible acudir a la via judicial. El conveni estableix un sistema mixt Estat-Església, amb supervisió del Defensor del Poble i participació de les víctimes en tot el procés, les quals podran sol·licitar des del febrer les seues indemnitzacions. Des de la Conferència Episcopal es destaca que aquest conveni es basa en un compromís moral i no en una obligació jurídica, i que tindrà una durada inicial d’un any, prorrogable un any més. L’acord, que arriba després de més de dos dècades de denúncies i pressions, es produeix després que experts en dret penal i associacions de víctimes denunciessin que les institucions públiques no havien implementat moltes de les recomanacions del Defensor del Poble. SEGRE va publicar l’octubre de l’any passat que el catedràtic Josep Maria Tamarit, que va participar en la redacció de l’informe del Defensor del Poble, assenyalava que la reparació econòmica i moral de les víctimes continuava sent “una assignatura pendent” i que molts afectats continuaven patint les conseqüències dels abusos. L’acord que es va fer públic ahir va ser firmat pel ministre Félix Bolaños; el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello; i el president de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Segons detallen les fonts oficials, el Defensor del Poble avaluarà cada cas i fixarà la resolució si hi ha desacord. D’aquesta manera, la víctima podrà presentar el seu cas davant d’una unitat de tramitació del ministeri de Justícia, que derivarà l’expedient a la Unitat de Víctimes del Defensor del Poble. Posteriorment, la proposta serà avaluada per la comissió interna de l’Església encarregada del Pla de Reparació Integral a Víctimes d’Abús (PRIVA). Si no hi ha acord, es convocarà una Comissió Mixta amb participació d’associacions de víctimes, i si persisteix la discrepància, serà el Defensor del Poble qui adopti la decisió final.
Aquest acord es produeix en un context marcat per noves denúncies d’encobriment, com el cas del bisbe d’Osca i Jaca, Pedro Aguado, acusat de no actuar durant anys davant dels abusos comesos per un religiós a Mèxic.
Detectats a les tres diòcesis lleidatanes almenys 15 casos
L’informe del Defensor del Poble que va denunciar els abusos sexuals a l’Església, publicat el 2023 i actualitzat l’any passat, va recopilar 674 testimonis de víctimes a tot Espanya. A les diòcesis de Lleida, Solsona i Urgell es van notificar 15 casos, tots menors d’edat, amb sis sacerdots presumptament implicats en fets que van tenir lloc entre 1960 i 2023. Els abusos es van produir en domicilis particulars, centres educatius i instal·lacions parroquials, i en alguns casos els testimonis van ser canalitzats a través de la Unitat d’Atenció del Defensor del Poble. El document subratllava la col·laboració de les diòcesis lleidatanes, que van aportar informació detallada, i incloïa un annex amb referències als espais en els quals es van produir els fets i al període temporal en què es van concentrar les denúncies.