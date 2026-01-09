Protecció Civil alerta de fort vent en gran part de Catalunya fins dissabte
Els Bombers atenen vuit avisos a Lleida fins les cinc de la tarda
Protecció Civil manté activat el pla Ventcat en fase d’alerta per vent fort en gran part de Catalunya fins dissabte i demana d’extremar les precaucions..
Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest episodi serà generalitzat i es preveu una intensitat més gran de vent durant la tarda, que podria superar els 72 km/h al Penedès, Camp de Tarragona, Barcelona, Catalunya Central, Alt Pirineu i Ponent.
En cotes altes el vent podria aixecar la neu i crear una boira gèlida, que farà que es perdi la visibilitat, un episodi que es preveu que s’allargui fins dissabte a la tarda.
Per tot això, Protecció Civil sol·licita "molta precaució" en la mobilitat i activitats a l’exterior, especialment en espais naturals i amb molta vegetació, on demana anar amb compte amb la caiguda d’arbres i evitar fer foc.
Els Bombers de la Generalitat han atès fins les cinc de la tarda d’aquest divendres 8 avisos per danys pel vent a la demarcació de Lleida –a les imatges, els Bombers sanegen una teulada afectada pel vent al carrer Baró de Maials–. En el conjunt de Catalunya el nombre d’avisos ascendeix a 130, la majoria d’ells a la regió metropolitana nord de Barcelona.