Tancada la frontera entre Andorra i França per la neu
A més es preveuen ratxes de vent d’entre 90 i 100 km/h
La Prefectura de l’Ariège ha comunicat el tancament total de les carreteres RN320 i RN22, que donen accés al Pas de la Casa (Andorra), a tots els vehicles a partir d’aquest divendres a les 18 hores, i des de les 17 per a vehicles pesats, a causa de les previsions meteorològiques adverses.
Segons el comunicat de la Prefectura, les previsions alerten d’acumulacions de neu significatives d’entre 5 i 10 centímetres a partir dels 1.000 metres d’altitud, en zones com Mérens, i d’entre 15 i 20 centímetres per sobre de l’Hospitalet-près-l’Andorra.
L’informe adverteix que les nevades poden degradar de forma "notable" l’adherència a la calçada i a més es preveuen ratxes de vent d’entre 90 i 100 km/h que poden provocar desviacions de trajectòria, caiguda d’obstacles o el desplaçament de la neu. Inicialment es preveu que el tancament s’allargui fins diumenge 11 de gener a les 8 hores, encara que les restriccions i horaris podrien canviar en funció de l’evolució de les condicions meteorològiques.
Abans de confirmar-se l’hora de tancament, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat que el govern andorrà, a través dels seus interlocutors a França, han manifestat el "desacord" amb el tancament per l’impacte econòmic que suposa per a la localitat fronterera del Pas de la Casa.
En aquest sentit, s’han programat reunions de seguiment "molt freqüents" per ajustar les decisions a la realitat meteorològica i intentar que el tancament pugui aixecar-se com més aviat millor quan les condicions siguin favorables.
La situació arriba el mateix dia que el departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès un avís taronja al nord del país i un de groc per al centre i el sud per un episodi de neu.
Previsions
La previsió indica que a partir de primera hora de la tarda s’intensificaran i generalitzaran les precipitacions i que durant la tarda la cota de neu pot baixar fins qualsevol altitud. La intensitat més gran es preveu per a la nit d’aquest vens i fins dissabte al matí, i s’esperen acumulacions de fins 90 centímetres de neu a 2.500 metres, 40 a 2.000 metres, 20 a 1.500 metres i d’entre 5 i 7 a 1.000 metres.
L’episodi de neu anirà acompanyat de vent intens, amb ratxes de vent que arribaran als 70 km/h en els fons de vall i als 100 km/h als cims, i que s’intensificaran a la nit amb possibilitat de torb, que dificulta la visibilitat.