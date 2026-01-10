Ja és obligatori i molts encara no ho saben: la DGT diu adeu als triangles i avisa de multes
Des de l’1 de gener de 2026, la normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT) ja ha canviat definitivament: les balises V16 connectades són l’únic sistema obligatori de presenyalització per a vehicles avariats o accidentats a la carretera, amb algunes excepcions concretes.
Això significa que els triangles d’emergència han deixat de ser vàlids, una decisió que la DGT justifica pel risc que suposava per als conductors baixar del vehicle i col·locar-los sobre l’asfalt. La balisa V16 permet senyalitzar l’avaria sense abandonar el cotxe i comunica la ubicació en temps real a Trànsit.
És legal utilitzar els triangles juntament amb la balisa V16?
Amb la nova normativa ja en vigor, sorgeix un dubte entre molts conductors: poden col·locar-se els triangles a més de la balisa V16 per augmentar la visibilitat?
De moment, la DGT no s’ha pronunciat de forma oficial sobre si aquesta pràctica pot ser sancionable, per la qual cosa caldrà esperar a un aclariment exprés de l’organisme.
Des de la pròpia DGT, Montserrat Estaca va reconèixer recentment que en tot aquest procés informatiu “no hem fet la feina bé”, admetent fallos en la comunicació del canvi normatiu.
Multes ja actives des de gener
La DGT confirma que no portar o no activar la balisa V16 connectada en cas d’avaria pot comportar una multa de fins 80 euros, la mateixa sanció que abans s’aplicava per no utilitzar els triangles.
A més, sortir del vehicle sense armilla reflectora continua considerant-se una infracció greu, castigada amb 200 euros de multa i la retirada de quatre punts del carnet de conduir.
Un canvi que ja és una realitat a les carreteres espanyoles i que pot sortir car als qui encara no s’han adaptat a la nova norma.