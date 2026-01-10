MOBILITAT
L’assegurança de patinets elèctrics serà obligatòria “aviat”
Suposarà que els usuaris hauran de tenir registrat el VMP
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, espera que el reial decret que dona cobertura jurídica al registre públic de totes les categories dels vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics, obtingui llum verda “ben aviat”.
“Vull compartir la nostra sorpresa perquè l’estadística de sinistralitat del passat 2025 recull la mort de quatre persones que es desplaçaven en vehicles de mobilitat personal per la carretera, malgrat que aquest tipus de vehicles té prohibida la circulació per les vies interurbanes”, va dir dijous el ministre de l’Interior, en una roda de premsa per donar a conèixer el balanç provisional de seguretat viària 2025.
Marlaska va recordar que la llei 5/2025 sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor regula l’obligació de l’assegurança per als patinets i que a la Direcció General de Trànsit (DGT) li correspon la posada en marxa del registre de vehicles de mobilitat personal.
En concret, va posar en relleu que el desenvolupament tècnic d’aquest registre ja s’ha acabat i que el Govern de l’Estat tramita per la via d’urgència el reial decret que dona cobertura jurídica a la inscripció de totes les categories dels vehicles de mobilitat personal.
“En aquests moments està pendent del dictamen del Consell d’Estat i confiem que ben aviat aquest reial decret tingui la llum verda i estarà a temps per al registre dels vehicles de mobilitat personal”, va manifestar.
Quan així sigui, segons va explicar el ministre, tots els vehicles de mobilitat personal quedaran obligats a inscriure’s al registre mitjançant un “senzill” procediment telemàtic a través de la seu electrònica de la DGT.