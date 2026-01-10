Mor el fotògraf i jogueter Josep Porta Ballespí
Va regentar un històric estudi fotogràfic a la plaça Sant Joan de Lleida. Va presidir Res Non Verba
L'il•lustre fotògraf i jogueter lleidatà Josep Porta Ballespí ha mort avui als 90 anys d'edat. Va regentar l'històric estudi de fotografia Porta a la plaça Sant Joan de Lleida, que el seu pare va obrir el 1934 i que va tancar les portes a mitjans dels noranta després de més de mig segle d'activitat. Josep Porta també va ser un reconegut jogueter i va ser un dels socis de la multinacional IMC Toys. La seva botiga a la plaça Sant Joan va tancar el 2000. A més, va ser president de l'entitat cultural Res Non Verba i era un gran seguidor del Lleida. El funeral tindrà lloc demà a les 12.15 hores al tanatori La Lleidatana.
Després de tancar el seu estudi fotogràfic, Josep Porta va fer la donació de tot el seu fons gràfic i el del seu pare, Josep Porta Mesalles, a la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació el 1994. L’any 2015 es va inaugurar l’Espai Porta.