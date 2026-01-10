CERTAMENS
Un artista de Tàrrega crea el guardó del Tenor Viñas
De la 63a edició del concurs de cant
El jove escenògraf de Tàrrega Passerell, nom artístic de Llorenç Corbella Burgués, ha creat el guardó de la 63a edició del Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas.
La figura s’inspira en la mateixa escenografia d’huracans de partitures que Passerell va dissenyar en l’edició anterior per fer referència al poder de la veu, base i essència del concurs.
La peça admet múltiples lectures simbòliques: pot evocar una flor en plena obertura, una copa alçada o un petit huracà de partitures. “Com la pròpia música, la peça es transforma segons el punt de vista de qui l’observa donant moviment, interpretació i pluralitat de significats”, assegura Passerell.
L’edició del certamen de cant ha registrat un rècord d’inscripcions per segon any consecutiu amb 712 cantants de 64 països, dels que s’han seleccionat un centenar per competir en les diferents fases del concurs. El tret de sortida de les primeres rondes es donarà avui a l’ajuntament de Barcelona.