SUCCESSOS
47 casos de matrimonis forçats evitats a Catalunya des del 2021
Pels Mossos, que al primer trimestre del 2025 també van detectar-ne tres de mutilació genital femenina
Els Mossos d'Esquadra han evitat 47 matrimonis forçats des del 2021 i també han pres les mesures pertinents en nou de consumats, segons dades de la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior. L'any passat se'n van conèixer sis, tant previstos com enllaços ja fets, un menys que al 2024.
La majoria de les denúncies provenen de dones, des del 2014 només s'han conegut tres casos d'homes forçats a casar-se, l'últim, el maig del 2025, quan un noi de 27 anys va denunciar en una comissaria de Lleida. Pel que fa a la resta de víctimes de l'any passat, la policia va evitar quatre enllaços, entre les quals només una noia era major d'edat i les altres tenien entre 11 i 15 anys. A més, una dona de 19 anys va denunciar un matrimoni consumat.
En canvi, al 2024 dos persones eren majors d'edat i les atres cinc eren menors, i els casos es van conèixer per vies diferents, com els serveis socials (dos casos), la policia local (un), des de l'àmbit de l'educació (un), per familiars (un) i, finalment, dos casos van ser alertats per la víctima.
Val a dir que el nombre de casos ha disminuit respecte als 15 del 2022 i als 18 del 2023, quan els Mossos van haver de tractar amb germanes que les volien forçar a casar-se gairebé alhora.
Tres casos de mutilació genital
Per altra banda, els Mossos d'Esquadra van atendre tres persones per mutilació genital al primer trimestre del 2025. Tanmateix, segons la policia no consta que aquesta pràctica es cometés a Catalunya en cap dels casos.
Al 2024, els Mossos van atendre dotze dones per mutilació genital femenina, en 10 casos es va poder evitar i en dos ja s'havia dut a terme al seu país d'origen.