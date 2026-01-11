NATURA
Més de 30.000 persones van visitar el Parc Astronòmic del Montsec el 2025
El programa per l'any 2026 es veu influït per l'eclipsi total de Sol del proper 12 d'agost
El Parc Astronòmic del Montsec (PAM), ubicat a Àger, va rebre més de 30.000 visitants durant el 2025, consolidant-lo com un dels referents en divulgació astronòmica a Catalunya.
El centre, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), va tancar portes ahir dissabte i tornarà a rebre visites del públic el 6 de febrer. Entre les principals propostes divulgatives d'aquesta temporada, hi predominen les activitats relaciones amb l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost, que es podrà veure des de Catalunya. El PAM ja prepara activitats per difondre l’esdeveniment durant els mesos previs, segons ha informat en un comunicat.
Pel que fa al programa del 2025, ha estat marcat pel centenari d'Assumpció Català i Poch, la primera professora astrònoma de l’Estat. Al juliol, el PAM va acollir l’acte central de la commemoració d’aquest centenari, on es va fer valdre la important contribució de Català i Poch en l’àmbit de les matemàtiques i l’astronomia a tots els nivells, com a científica i com a dona. També es va retolar un tren de la línia Barcelona-Vallès d’FGC amb el seu nom. A més, l’11è Festival d’Astronomia, a l’octubre, va rebre més de 1.200 visitants, i es va dedicar a l’astrònoma catalana.
Altres cites destacades de l’any han estat el Cicle de Música sota les estrelles, que ha arribat ja a la 15a edició. i la programació especial de Nadal a l’Astronòmic ha fet que més de 1.200 persones s’acostessin al Parc del 19 de desembre al 10 de gener per viure les sessions de màgia, cinema immersiu, observació, planetaris, concerts en viu i exposicions fotogràfiques.
Nous equipaments
El 2025 el PAM ha posat en servei tres nous telescopis portàtils Dobson, de 30 centímetres de diàmetre, que estan a disposició de les persones visitants per a observacions visuals directes del cel durant les visites nocturnes de manera que la visió dels planetes i la Lluna es pot gaudir millor. Aquests telescopis s’han sumat als telescopis fixos situats a les cúpules i que, mitjançant càmeres, permeten observar aquells objectes que els nostres ulls no poden veure.
També s’ha instal·lat i està actualment en proves el primer radiotelescopi, una eina especialment important per a l'observació solar durant les visites diürnes, ja que permet observar objectes brillants com el Sol en moments de núvols i que serà una de les principals novetats de la temporada 2026.