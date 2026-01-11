POLÍTICA
El Govern ofereix als pagesos fer un "front comú" de demandes a Madrid i Brussel·les enfront l'acord amb Mercosur
En una reunió aquesta tarda, i els agricultors i ramaders decidiran en assemblea si aixequen els talls de carreteres
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat l'oferiment del Govern a fer un "front comú" amb els pagesos per a fer demandes davant del govern espanyol i de la Comissió Europea. Tot plegat, amb la voluntat de que els pagesos aixequin el bloqueig a les diverses carreteres de Catalunya (però no a Lleida) que encara estan tallades.
La reunió ha començat a les 18:30 hores a l'Ajuntament de Bàscara, a l'Alt Empordà. Ordeig ha explicat que convocaran "aquesta mateixa setmana" una reunió de totes les organitzacions agràries per definir amb el Govern quines demandes duran a Madrid i a Brussel·les. "Clàusules mirall, control de fronteres, clàusules de salvaguarda, un fons econòmic...", ha recitat com a exemples el conseller. El portaveu de Revolta Pagesa Jordi Ginebreda ha explicat que traslladaran la proposta als diversos talls que hi ha encara al país i que decidiran en assemblea si és prou motiu per aixecar la protesta.
Aquesta és la quarta jornada de talls a les carreteres com a protesta per l'acord comercial de la Unió Europea amb Mercosur. Tot i que dissabte va reobrir l'A-2 a Fondarella, segueixen tallades l'autopista AP-7 entre Borrassà (Alt Empordà) i Vilademuls (Pla de l'Estany), la C-16 entre Berga i Casserres (Berguedà), l'N-II entre Bàscara i Garrigàs (Alt Empordà) i també l'accés al Port de Tarragona per l'A-27 i la C-38 al Coll d'Ares (Ripollès).