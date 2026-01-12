Homenatge a Àngel Villarte després de 14 anys com a alcalde de Tiurana
Àngel Villarte, exalcalde de Tiurana, va ser homenatjat el cap de setmana passat en aquesta localitat de la Noguera, en un acte que va reunir mig centenar de persones entre veïns, alcaldes, regidors i membres de Junts per Catalunya de la comarca. La celebració va commemorar la trajectòria institucional i el compromís municipal de Villarte, que va presentar la seua renúncia el passat 31 de desembre després de 14 anys al capdavant del consistori.
Va ser regidor abans de convertir-se en primer edil el 2011, un càrrec que, fins al 2015, va compaginar amb el de conseller comarcal de Turisme a la Noguera. Els assistents a l’homenatge van destacar el seu paper clau en el procés de consolidació de la nova Tiurana, així com la seua capacitat per garantir serveis bàsics, cohesió veïnal i projecció exterior en un context complex, marcat per la desaparició de l’antic poble sota les aigües del pantà de Rialb.