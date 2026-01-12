PATRIMONI
Peramola intenta salvar les seues rutes d’escalada
L’ajuntament de Peramola defensa la compatibilitat entre l’escalada i la conservació de les pintures rupestres i els jaciments del Roc del Rombau. La conselleria de Cultura ha delimitat l’entorn de protecció d’aquest patrimoni, que inclou 36 hectàrees i que prohibeix les activitats esportives d’escalada a la zona arqueològica. Aquesta decisió ha generat incertesa, davant de la indefinició de la zona i pels efectes que podria tenir en un dels principals atractius turístics i esportius del municipi. Per la seua part, el consistori té previst reunir-se amb tècnics de Cultura en uns dies. Les pintures estan reconegudes com a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). L’alcalde de Peramola, Joan Puig, considera aquesta delimitació “molt restrictiva” a l’afectar vies d’escalada “importants” per al col·lectiu que practica aquest esport.