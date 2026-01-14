MEMÒRIA
Pintades al monument a Lluís Companys al Tarròs
L’alcalde atribueix l’acte vandàlic a “l’extrema dreta”. En els últims anys ha registrat diversos atacs similars
El monument dedicat a Lluís Companys, situat al Tarròs, localitat natal del que va ser president de la Generalitat de Catalunya (1934-1940), ha tornat a ser objecte d’un atac vandàlic. En aquesta ocasió, han aparegut pintades amb la paraula “asesino” sobre la placa que explica la seua biografia.
L’alcalde de Tornabous, David Vilaró, va condemnar ahir enèrgicament els fets i va avançar que en les pròximes hores la brigada municipal netejarà les pintades.
“Com sempre, restaurarem el monument i mantindrem viva la memòria de Companys”, va afirmar l’alcalde.
Vilaró va lamentar profundament l’atac i va recordar que es tracta d’“una falta de respecte envers la figura de l’únic president escollit democràticament que va ser afusellat”.
“És molt trist que hi hagi gent que el menyspreï i que l’acusi d’assassí, quan va salvar la vida de milers de persones”, va afegir l’alcalde de Tornabous.
L’alcalde va atribuir l’acte a “grups d’extrema dreta espanyols, feixistes, de la zona que mantenen un relat alternatiu de la història i que, desgraciadament, cada vegada troben més ressò”.
Va insistir que des de l’ajuntament es manté obert l’Espai Lluís Companys amb l’objectiu de preservar i difondre la memòria del president republicà, un espai situat al costat del monument dedicat a Lluís Companys, que en els últims anys ha rebut altres atacs vandàlics de forma reiterada.