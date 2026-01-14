ARQUITECTURA
La primera casa dissenyada per Gaudí es va construir a Mataró
El 1878, cinc anys abans de construir la nau de la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense (1883), coneguda avui com la Nau Gaudí i considerada el km 0 de l’obra d’Antoni Gaudí, l’arquitecte ja havia dissenyat un xalet per al director de la cooperativa, Salvador Pagès, amb un cost de 1.790 pessetes. És la principal revelació d’una investigació de Núria Poch sobre la relació de Gaudí amb Mataró en la primera etapa de joventut. El treball veurà la llum al març en una exposició amb motiu de l’Any Gaudí en el centenari de la mort de l’arquitecte i els actes del qual van començar a finals del 2025.