Mètode 'Mimosa': així actuen els lladres que roben ancians als pobles de Lleida
Els Mossos d’Esquadra desvetllen el funcionament del mètode 'Mimosa', una tècnica utilitzada per lladres que es traslladen des de Barcelona a municipis lleidatans per sostreure joies i carteres a persones grans
L’anomenat mètode 'Mimosa', emprat per lladres especialitzats en robatoris a gent gran, s’ha fet visible després d’una investigació dels Mossos d’Esquadra arran de la detenció d’una parella el passat dilluns 12 de gener. Segons fonts policials, els arrestats —un home i una dona de 39 i 37 anys respectivament— es desplaçaven des de la regió metropolitana de Barcelona fins a pobles de la demarcació de Lleida amb la finalitat de localitzar víctimes vulnerables, com gent d'avançada edat.
El modus operandi és el següent: el conductor s’espera a prop del lloc per facilitar l’escapada immediata i la dona, amb qualsevol pretext, interactua amb les víctimes per guanyar-se la seua confiança fins que les abraça o s’hi abalança i li roba els objectes de valor que porten a sobre com joies, rellotges o carteres.
Disposició dels delictes i investigació en curs
L’actuació de dilluns, clau gràcies a la intervenció d’un agent fora de servei, ha permès no només la detenció de la parella, sinó la recuperació de diverses joies. 'La investigació continua oberta per determinar l’origen de les joies recuperades i no es descarta que siguin els autors d’altres fets comesos a la zona.