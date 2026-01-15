SUCCESSOS
Un mosso fora de servei ‘caça’ dos lladres d’ancians a Castellserà
Es trobava a Bellcaire quan va veure com una dona intentava robar un anell a una persona gran. Van fugir amb cotxe i l’agent els va perseguir amb el seu
La intervenció d’un agent dels Mossos d’Esquadra fora de servei va ser clau dilluns per detenir una parella de lladres, de 39 i 37 anys, especialitzada en robatoris a ancians. Només l’arrestada acumula mig centenar d’antecedents. L’agent va perseguir amb el seu cotxe els lladres des de Bellcaire fins a Castellserà.
El robatori es va produir al voltant de les 12.00 hores a Bellcaire d’Urgell, quan un policia fora de servei va veure com una dona parlava amb una veïna d’avançada edat i, de sobte, s’abalançava sobre ella i estirava un anell d’una mà per robar-l’hi. L’agent va cridar a la dona, l’anell va caure a terra i, al veure’s descoberta, va fugir corrent cap a un cotxe proper, que va iniciar la marxa en direcció a Castellserà. L’agent, una vegada va constatar que la víctima no estava ferida i que era atesa per altres veïns, va pujar al seu vehicle i va iniciar el seguiment del cotxe mentre alertava els seus companys. A l’arribar a Castellserà, el conductor es va encarar al policia, malgrat que aquest es va identificar com a agent de l’autoritat. La dona va aprofitar per baixar del cotxe i va fugir corrent. Tot seguit, el conductor va tornar a pujar al cotxe i va fugir de nou. Va ser interceptat en un control de dos patrulles a l’accés de l’autovia A-2. Una vegada detingut, el van identificar i van comprovar que tenia antecedents per furts. En l’escorcoll del cotxe van trobar, amagats a la tapisseria del sostre, una cadena i una creu d’or. Va ser arrestat com a presumpte autor d’una temptativa de furt, conducció temerària i resistència i desobediència greu a l’autoritat.
Paral·lelament, diverses patrulles es van desplaçar a Castellserà per localitzar la dona. Poc després, una dotació de paisà la va localitzar amagada als serveis de la Llar del Jubilat, que es troba al costat de l’ajuntament. Va ser arrestada i van comprovar que compta amb mig centenar d’antecedents, la majoria per fets similars, una vintena comesos el 2025.
Usen el mètode ‘mimosa’: abraçar la gent per robar-los joies
� Els Mossos d’Esquadra van explicar que els dos arrestats estan especialitzats en aquest tipus de robatori, conegut com el mètode mimosa. Formen part de grups mixtos (home i dona) que es desplacen en vehicles des de l’àrea metropolitana de Barcelona fins a pobles de comarques a la recerca de persones grans que caminen soles pel carrer. El modus operandi és el següent: el conductor s’espera a prop del lloc i la dona, amb qualsevol pretext, interactua amb les víctimes per guanyar-se la seua confiança fins que les abraça o s’hi abalança i li roba els objectes de valor que porten a sobre com joies, rellotges o carteres. La investigació continua oberta per determinar l’origen de les joies recuperades i no es descarta que siguin els autors d’altres fets comesos a la demarcació.